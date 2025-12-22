Logan Hernández previo a enfrentar a Junto Nakatani: "Voy a salir a proponer"

En el boxeo, una sola noche puede cambiarlo todo. Consciente del riesgo, pero también del tamaño de la oportunidad, el mexicano Sebastián ‘Logan’ Hernández se prepara para el combate más importante de su carrera, cuando este sábado frente al japonés Junto Nakatani, uno de los peleadores más temidos del momento, y a quien de vencerlo, podría dar una de las mayores campanada del año en pleno cierre del 2025.

El tijuanense, quien presume marca invicta de 20-0 con 18 nocauts, sabe perfectamente el peligro que representa Nakatani, dueño de un récord de 31-0 con 24 nocauts y con cinco mexicanos ya en su lista de víctimas. Aun así, y lejos de intimidarse, Hernández aseguró que asumirá el rol de quien debe arriesgarlo todo sobre el ring.

Logan Hernández se prepara para enfrentar a Nakatani | @sebastianloganhernandez

"Sí, claro, voy a proponer. Vamos a buscar la pelea porque yo soy el que quiere salir adelante, pues como quien dice, él ya está hecho. Yo soy el que quiere la oportunidad y si dios quiere, se va a dar", señaló el fronterizo en entrevista con RÉCORD.

'Logan' aceptó que hubo nervios al recibir la propuesta, pero también claridad sobre el objetivo: “Sí, claro, pues te da nervios, pues este vato está durísimo, pero sin pensarlo dices que sí. Para esto trabaja uno, para este tipo de peleas”, explicó.

El combate no solo representa una oportunidad personal, sino que podría alterar los planes del boxeo japonés. En caso de superar sus respectivos compromisos, Nakatani y Naoya Inoue —quien esa misma noche del 26 de diciembre enfrentará al mexicano David Picasso— estarían encaminados a protagonizar la pelea más grande en la historia del boxeo en Japón.

Aunque admite que esa misma razón lo ponen con un poco de desventaja en cuanto a las 'condiciones' en las que se enfrentarán: “Él tiene todo ese respaldo del negocio que van a hacer y que ya prácticamente está cerrado, pero yo tengo el respaldo de Dios, que es lo más importante, y con eso me voy”, sentenció.

Sobre el plan de pelea, Sebastián fue directo: sabe que no puede permitir que Nakatani se mueva libremente.

“Hay que buscarlo desde el inicio, conectarlo primero. Si se mueve mucho se va a complicar, entonces tengo que buscar el cuerpo a cuerpo, encerrarlo, trabajar al cuerpo, meter combinaciones y ganarle 'el tirón'. Conectarlo, que se plante y que no me conecte él primero y se vaya" detalló.

Este sábado 27 de diciembre, Sebastián ‘Logan’ Hernández subirá al ring con la convicción de que una noche, un golpe y una hazaña pueden cambiarlo todo. El combate, pactado en la división de las 118 libras, será la pelea coestelar de la cartelera Night of Samurai, encabezada por Naoya Inoue y David Picasso.