Nacho Beristáin recordó por qué paró la pelea entre Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao

Ignacio Beristáin, famoso hacedor de boxeadores mexicanos, reveló por qué paró aquella pelea entre Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao, donde Pacman le estaba dando una verdadera clase de golpes a Óscar.

Beristáin solo tuvo a De la Hoya bajo al mando en ese combate, el cual calificó como una “experiencia muy cabrona” y contó cómo fue que decidió tirar la toalla, pues “lo estaban madreando muy cabrón”.

El preparador de peleadores como Ricardo López, Juan Manuel Márquez y Rey Vargas, también contó con boxeadores de una sola ocasión, como Julio César Chávez y el propio Óscar de la Hoya, con quien más sufrió; contó Don Nacho para Erik ‘Terrible’ Morales en Un Round Más.

“Una experiencia bien cabrona, porque trabajamos muy fuerte, una pelea muy fuerte, y tenía un pendejo ahí que lo colgaba de los pies, lo metía en una tina con hielo, y yo le decía: ‘esas madres son para quitarte el dolor corporal, pero teva a hacer daño, eso no puede ser’.

“Después de la pelea, que yo la paré, aunque el hermano me dijo: ‘no, usted no la va a parar’, y que me valió que fuera su hermano, se lo estaban madreando muy gacho y la detuve”, contó.

Nacho Beristáin destacó que el propio De la Hoya, su esposa y al final hasta su hermano le agradecieron que detuviera la pelea, pues los golpes que recibía de Pacquiao eran fuertes y sin poder hacer nada.

“Le puso una remadriza, y no iba a permitir que lo lastimara, él mismo me lo dijo después: ‘Nacho, soy un caballo de carreras, pero viejo y cansado’, me dio las gracias y la esposa también. El hermano era quien estaba cagado, aunque después me lo encontré y también me agradeció, porque estaba muy madreado”, recordó.

