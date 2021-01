Algunos no aprenden

Aprendizaje. Fundamento que nos dejó 2020, en la reflexión más optimista. Con lo vivido-sufrido en todas nuestras esferas a causa de la pandemia mundial, en el análisis más práctico para este año, lo mejor es que hayamos modificado y adquirido habilidades y conocimientos, conductas y valores, para encarar lo que viene. Hoy somos distintos. Espero. Confío. Le ha sucedido también a nuestro futbol, con resultados contrastantes.

Qué hacer con las enseñanzas, hay tres opciones principales: renovarse, adaptarse o simplemente mantenerse. De extremo a extremo.

RENOVACIÓN SIN IDEA: CRUZ AZUL

Entre los protagonistas de nuestro futbol que han decidido cambiar de raíz a partir de lo sucedido el año que recién concluyó está Cruz Azul como el mejor ejemplo; sin embargo, el pronóstico es el más oscuro.

Es una nueva era en La Máquina a partir de la salida de Guillermo Álvarez. La esperanza de esta fiel y golpeada Nación Celeste se revitalizó como nunca: ‘Ahora sí, esta es la buena’. Sin embargo, los administradores se han encargado de llenarlos de nuevo de dudas ante sus pobres decisiones.

Haber deambulado entre entrenadores a partir de fallar para cerrar el ciclo de Siboldi de forma atinada es claro anticipo de lo que viene: una etapa de incertidumbre y resoluciones tomadas al ‘ahí se va’ más que con real capacidad en la dirección.

Antes de un técnico, al equipo celeste le urge un presidente, una cabeza con algo de experiencia y conocimiento del medio, pero sobre todo, con la aptitud de gestión de una empresa grande, de una institución de la magnitud del club cementero.

¡Urge! O veremos uno de los peores años de Cruz Azul, y por si no se han dado cuenta, aunque no es el negocio más relevante en términos financieros de la cementera, sin duda es el que puede guiar opinión fuera y dentro de la institución, y con la asamblea para determinar al nuevo presidente de la Cooperativa encima, es absurdo que no se preocupen los nuevos consejeros que administran en cuidar este pequeño gran detalle. El equipo es vital.

EL MIEDO AL CAMBIO: TIGRES

Tigres es el lado opuesto. El club de la UANL se mantiene sin grandes cambios, parece que no ha aprendido lo que necesita. Confía en que la fórmula de la última década vuelva a dar frutos como por arte de magia. Pero está gastada, dio lo que debía, los convirtió en los más ganadores, y es momento de evolucionar. Aunque no le interesa al club. El crédito que obtuvieron con su intensa y fiel afición es suficiente para seguir así por muchos años más. El Mundial de Clubes les dará otro impulso. Y podrán seguir sin títulos y no pasará nada.

ADAPTACIÓN AL MOMENTO: AMÉRICA Y CHIVAS

Sin duda, los dos mejores ejemplos de cómo transformarse con equilibrio para sacar el mejor partido de las circunstancias.

América lo logró: perdieron a quien a mi gusto es el mejor entrenador que pueden tener, se arriesgaron y encontraron a un timonel fresco, con argumentos y un estilo que se acerca a la grandeza de las Águilas. Éxito, Solari. Además, cerraron contrataciones clave, especialmente lo de Aquino, al fin un relevo para Guido. Y no registrarán a Roger a pesar de no tener ofertas. Esas son decisiones que marcan la diferencia.

Chivas también supo. Haber separado a los indisciplinados a pesar del costo deportivo ya trajo un resultado positivo en Liguilla, y mantienen la idea con ajustes clave: defensa de valores y respeto al peso de la playera. Con Vucetich en el timón, no tengo duda que serán de nuevo protagonistas.

SE TENÍA QUE DECIR...

Fue un 2020 duro para RÉCORD, como para muchos. Tu diario deportivo no se salvó, pero pudimos ajustar para salir lo menos raspados posible. Los números de fin de año pintan un panorama positivo para 2021. Gracias a quienes trabajan en esta redacción por mantener la calidad, a los colaboradores que lo nutren, pero sobre todo, gracias a ti, que lees estas líneas y eres la razón fundamental para que sigamos. Por ti lo intentaremos, contigo lo lograremos. Gracias. Que sea un tremendo 2021.

...Y SE DIJO.