Lección de vida

El futbol tiene una cosa inexplicable que nos entrega enseñanzas de vida, de las que debemos aprender. Cruz Azul renunció a su deseo de trascendencia, perdió ambición y el que no lucha por lo que quiere no merece lo que desea.

En cambio, Pumas patentó que su espíritu es inquebrantable, combativo, y que cuanto mayor es el reto, mayor será la recompensa. Pelear hasta el final.

Fui el primero en criticar lo precario del plantel, la inexperiencia de Lillini, cuestioné el maquillaje que la suerte hizo en su sensacional torneo, me animé a dar en portada sentenciada la Semifinal antes de la Vuelta. Soy el primero en reconocer mi error, me cerraron la boca. Lección aprendida, Universidad. Gracias por renovar mi capacidad de asombro. Para el futbol es mejor que pierda Cruz Azul de una vez, porque así deja en la Final a un equipo que sí tiene corazón, espíritu y coraje. Y aunque en lo deportivo, León es el amplio favorito, la tremenda fortuna que ha trabajado Pumas pone una interrogante.

NO ESTÁ MUERTA LA NACIÓN AZUL

Es difícil que lo entiendas si no eres celeste, pero seguirá vivo el cruzazulismo: quien le va a La Máquina ha dejado de aspirar a nuevas glorias, prefiere dormir en viejos laureles, una frase que para el resto tiene una connotación negativa, pero para el cementero es natural. La rica historia del Cruz Azul les da para ser felices, no necesitan más.

Estos golpes de vergüenza, mortales para otro, para el cruzazulino son costumbre. Está blindado contra el ridículo. Es su esencia, la derrota cerca del éxito. Y seguirá latiendo la Nación Azul. Por los siglos de los siglos.