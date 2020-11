Los fantasmas del verbo maldito

Sería injusto revivir aquel verbo funesto de Cruz Azul sólo por la derrota sorpresiva que sufrieron contra Pumas, que aunque este tropiezo en el Azteca tiene todos los elementos de la desgracia que los aquejó por años, La Máquina se encargó en el último año de enterrar la maldición.

Este Guard1anes lograron un dato demoledor: de los nueve partidos en los que habían logrado la ventaja hasta antes del duelo con Universidad, ¡los celestes ganaron los nueve! Nunca perdieron la ventaja ni para empate, la mejor marca de Liga MX, hasta el sábado. El certamen anterior también dejaron en el olvido al verbo maldito, que significa perder en la recta final la gloria que ya estaba en el bolsillo. La Máquina lo hizo, se acostumbró a tapar la boca a los que nos dimos vuelo utilizándolo. Hasta este fin de semana. El peor momento para que aparezcan los fantasmas.

Tampoco vamos a apapachar a los cementeros. Como dicta su cartel de grande, debemos exigirle acabar la sequía de títulos. Ningún aficionado de la Nación Azul debe conformarse. Por eso, hay que alumbrar el problema: el equipo celeste vino a menos, se perdió aquel equipo que hasta la forzada pausa por la contingencia del torneo pasado era el que practicaba el mejor nivel, que inició el torneo a tambor batiente y logró colocar a Rodríguez como el campeón de goleo. Cierre terrible: cuatro derrotas, un empate y una victoria en los últimos cinco juegos del torneo, sólo tres anotados y siete recibidos, una marca que advierte que el cambio que tanto se espera no llegará esta Liguilla.

Caer ante Pumas con voltereta en los últimos cinco minutos pudo ser peor, trágico, pero la falta de una victoria de los regios en la jornada final los salvó, evitó que La Máquina saliera de zona de Liguilla. Se asoma el fantasma del verbo maldito, que sería injusto repetir, pero es esencial para que no se vuelva tendencia en redes sociales una vez más que Cruz Azul ajuste lo necesario para brillar en la Fiesta Grande. Tiene lo necesario para hacerlo.

EL BENEFICIO DE LA PAUSA LARGA ES UN DILEMA

Parar por 17 o 18 días hasta que arranque la Liguilla, para los cuatro calificados es un dilema: el principal beneficio será poder recuperar a los lesionados o hasta los positivos, que son varios y fundamentales entre los que ganaron boleto directo, y el gran perjuicio es la pérdida de ritmo, el riesgo de entumirse mientras se juega la Fecha FIFA y el Repechaje.

Conseguir amistosos para evitar esta desventaja es casi imposible: los clubes eliminados tendrán unas dos semanas de descanso al menos, los de Expansión siguen en torneo, mientras los extranjeros están en actividad. Sólo queda la experiencia que resultó de la pausa por la contingencia para que los técnicos puedan administrar de mejor forma el paró por entrar directo a Liguilla.

LA GRAN DUDA: PUMAS

Y con todo, sigo con mis cuatro favoritos para la Semifinal. Lo puse antes de iniciar el torneo y me aferro por lo visto en la recta final y por lo que representan sus escudos en Fiesta Grande: León, América, Cruz Azul y Tigres para llegar a Semifinales. Pumas es mi única gran duda, ni siquiera Rayados.

Los felinos de Lillini se han aferrado a responder jornada tras jornada a los que no creemos aún en ellos, a los que vemos en su precario plantel la principal debilidad para destacar en la Liguilla. Tienen lugar directo, cerrarán en casa todas las series previas a una gran Final. Pocas cosas me darán más gusto que redondeen un torneo excepcional que con la corona de Liga MX. Que escriban otra historia para enamorar a los aficionados al futbol, que la restrieguen en la cara a los que no les creemos. Sería fabuloso.

SE TENÍA QUE DECIR...

Es increíble que aún existan voces que sigan cuestionando el formato para clasificar de este Guard1anes 2020, el destino futbolero seguirá entregando recompensa justa aún con el Repechaje, la probabilidad más alta de coronarse está entre los tres de arriba, los demás van por un cuento de Cenicienta. Si lo logran, nadie lo cuestionará y todos celebraremos la hazaña. De mí se acuerdan.

...Y SE DIJO