Ambriz cepilló a Solano de su cuerpo técnico en Toluca

Edgar Solano había sido el brazo derecho de Ignacio Ambríz en América, León y Huesca de España, sin embargo, el estratega decidió ya no invitarlo al proyecto de Toluca, ya que durante la estancia en Europa se presentaron algunas diferencias entre entrenador y asistente. Ante tal situación Nacho integró como ayudantes a Víctor 'Harlem' Medina, con quien trabajó en América y al 'Borita' Daniel Alcántar, con quien no había laborado anteriormente. No es la primera ocasión que Ambriz cambia de colaboradores por tener diferencias profesionales.

DECISIÓN INCORRECTA

Es complicado que Arturo Brizio reconozca públicamente errores de los árbitros, sin embargo, en el análisis de la Fecha 2 el titular de los silbantes reconoció tres errores graves de árbitros y VAR. Luis Enrique Santander como juez y Arturo Cruz como VAR en el Tigres contra Puebla se comieron una expulsión sobre Reyes de los camoteros que la dejaron en amarilla y después inventaron una pena máxima a favor de los norte. Brizio señaló que las dos fueron decisiones incorrectas, lo cual significa que 'Triby' y Cruz serán sancionados, lo mismo que Fernando Hernández como silbante y Adonai Escobedo como VAR, ya que en el Necaxa ante Rayados no sancionaron un penalti claro a favor de Monterrey a pesar de que en la repetición la falta es clarisima.

SE REANUDA

La Tercera División regresa a la actividad este fin de semana, luego de que por fin se lograron poner de acuerdo en torno a las medidas de prevención en torno al Covid-19. Los 214 equipos tendrán que presentar una prueba covid negativa de todos los integrantes del plantel antes de iniciar la competencia. A mitad del torneo se volverán a realizar otro examen y al final uno más. La Tercera División tiene registrados a más de ocho mil futbolistas y es imposible hacer una prueba cada semana por la situación económica de la mayoría de los clubes, por ello se acordó hacer solamente tres pruebas y estar en vigilancia permanente los equipos con sus integrantes para en caso de síntomas aislar inmediatamente.

