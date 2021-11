César Ramos sigue sin levantar, qué pena ver cómo le protestan al mundialista, nuevamente se hace el chistoso al no amonestar a javier Aguirre cuando le hace la señal del VAR en repetidas ocasiones, los técnicos ya son intocables y abusan.

El penal inexistente, lo peor es ver a Cesar con tantas dudas en el momento de sancionarlo, nunca se vio convencido de lo que estaba sancionando, Andrada fue a protestarle hasta el area de meta del Atlas y no lo amonestó, no dudó que lo dejen fuera de semifinales no anda bien y pasa por el peor momento en su carrera.

