Cuando esperábamos que el arbitraje mejorara un poco en cuartos de final debido a la plática previa que tuvo el Sr. Osses jefe del área técnica de la comisión de arbitraje con sus árbitros fue todo lo contrario, de cuatro arbitrajes solo se salvó Jorge A. Pérez, los demás un verdadero desastre.

Entiendo que no hay árbitros y es lo que hay, pero la pregunta a la comisión, que han hecho por mejorarlos, para que sus arbitrajes sean de mejor calidad, Issac Rojas, Yair Miranda y Oscar Macias siguen arbitrando igual que hace 10 años, como pueden designar a Yair Mirando con tan solo 7 partidos en el torneo, no muestran recursos arbitrales, serios problemas en técnica arbitral, la calificación de faltas en nula por eso les grita. Manotean y los insultan y se comen todo.

PUMAS Vs AMÉRICA

Jorge A. Pérez: el partido bastante flojo creo que uno de los peores clásicos que he visto, pero hay que rescatar que no se metió en problemas, eso ya es ganancia, sanciono lo necesario y amonesto en forma oportuna, bien su asistente Martínez en el gol anulado a Pumas por fuera de juego, si hay congruencia en las designaciones de semifinales creo que se ganó una, pero hay que esperar que salga bien porque fue designado en partido de vuelta.

MONTERREY Vs ATLAS

Isaac Rojas: mucho partido para Isaac, que tristeza que un arbitro tenga que ser rescatado por su asistente por sus continuos errores, lo que sanciono en el min. 27, cuando accidentalmente le regresan el balón al portero del atlas y lo toma con sus manos, no hay ninguna intención de regresarlo deliberadamente y sanciono, su asistente que estaba a más de 20 metros y lo tuvo que sacar de la barranca, las protestas fueron airadas, los jugadores de atlas se le fueron encima y tuvo que corregir, amonesta a petición de lo jugadores, no hay autoridad por eso gallardo en el min. 39 al sancionar una falta inexistente le dice “NO MA…. WE…” NI LO TOQUE, al 47 hay un penal de Andrada que arroya totalmente a su adversario y sanciono falta del jugador de atlas, ojala y ya no arbitre es un atentado contra el arbitraje.

PUEBLA Vs LEÓN

Yair Miranda, se saco la lotería porque con solo 7 partidos le dieron cuartos de final, el primer tiempo lo llevo sin problemas, pero en el segundo se perdió porque no sabe aguantar la presión del partido, bien en anular el gol por mano en el min. 32 pero se comenzó a perder cuando no amonesta a Barrerio en el 42 por un manotazo que da en la cara a un adversario, en el segundo tiempo en el min. 69 hay una mano muy clara de Tesillo que no sanciona la cual era de amonestación y de ahí se deriva la acción de Reyes que lo amonesta teniendo que expulsarlo, las protestas de Larcamon fueron exageradas y no hicieron nada, este señor se la paso gritando y protestando y no hicieron nada, la mano del min 90+3 de reyes ni enterados lo malo que el VAR NI SUS LUCES, un penal clave en el partido para el equipo León, el show de Cesar Ramos, lo mandan para ayudar no para descomponer, muy exigente con la gente de banca, porque no fue así cuando Almada en repechaje le grito de todo, a minutos de finalizar el partido le organizo la fiesta a Yair que ya estaba completamente perdido, no me ayudes compadre.

SANTOS Vs TIGRES

Oscar Macías: nuevamente se las hizo Almada, le grito de todo en el min. 33 y no hicieron nada, seguramente recibieron la instrucción de no expulsar técnicos por eso hacen lo que quieren, que falta de personalidad y que indignos se han vuelto, les gritan de todo, permitió que a los asistentes los enfrentaran y les protestaran en forma airada, que poco compañerismo, el Chaca termino el partido gracias a la complacencia de Oscar, no influye en el marcador que seguramente para la comisión ya es ganancia pero que poca personalidad, calidad en el arbitraje y carácter.

El repetir a JORGE A. PEREZ habla de los escases de arbitrios que hay (LEON Vs SANTOS) PERO HACEN BIEN LO APLAUDO, pero repetir a Eduardo Galván de VAR cuando no auxilio a Yair Miranda en el penal de Puebla es alarmante, ya incluyen a Marco A. Ortiz que si sale bien en el AMERICA Vs PUMAS nadie le quita la final, pero creo que lo hubieran respaldo con alguien de mayor jerarquía de cuarto arbitro porque no creo que el Sr. Brian González pueda con el partido si le pasa algo al GATO, Santander al TIGRES Vs SANTOS, ojala y lo haga bien tiene que demostrar porque fue el líder en designaciones y por ultimo al que anda en su peor momento CESAR RAMOS PARA EL Atlas Vs Monterrey.

