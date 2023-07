A Rusia, ni con amor El problemón internacional que tiene Rusia por hacerle la guerra a Ucrania ya impactó en el sueño europeo de un jugador mexicano, pues mi Luisito Chávez no podrá enrolarse con el Dinamo de Moscú. La base de la bronca es el bloqueo bancario que tiene el país de Putin en el resto del mundo, que no se resuelve ni aunque los moscovitas elevaron considerablemente su oferta al Pachuca: ¡siete melones de los europeos! Muy buena plata, pero no hay forma en la que los Tuzos la puedan cobrar. Vaya, ni en efectivo. Además, me cuentan que cuando la gente de mi brother Chucho Martínez detectó tantos problemas, pues también alertaron de que sus socios internacionales, en especial los de los Yunaited, no verían con buenos ojos que hiciera tratos con los rusos.

Al final, aunque Luis quería emigrar al Viejo Continente a través de Moscú, entendió que ni siquiera el sueldo que iba a recibir en el Dinamo podía mandarlo a México por el mismo bloqueo; además, que aunque geográficamente Rusia sigue en Europa, la realidad es que políticamente ya no juega ahí, no va a Champions ni a Eliminatorias de Mundial, y es complicado que un equipo del lado occidental se animara a comprarlo a mediano plazo. Así que le queda la otra opción, que esa estaba forradota de billetes verdes desde un inicio y al Pachuca también le agradaba, la de Rayados. El balón ahora está en la cancha de Chávez. ¿Seguir en Pachuca o irse por la millonada regia?

LE ENDULZA EL OÍDO

Otro fichaje que ya estaba avanzando, pero se detuvo por el sueño europeo es el de mi chavo Ozziel Herrera. Hace unas semanas te había contado que Tigres lo quería sí o sí y que lo iba a sacar del Atlas a golpe de cartera, pagando una cláusula de salida multimillonaria, pero ahora resulta que al chaval le dijeron que mejor se aguante.

El responsable, su promotor, Matias Bunge. Seguro, te suena el nombre, un representante que brincó a la escena cuando se llevó de mala forma al 'Tecatito' de Rayados para enrolarlo en el Twente, y luego en el Porto, donde ya tenía tratos con directivos por debajo de la mesa y terminó llevando a otros mexicanos como 'HH' y Diego Reyes. También obtuvo reflector cuando, en 2016, el escándalo de Football Leaks lo exhibió por llevar el dinero de estos tres jugadores a paraísos fiscales. Y en México también hizo de las suyas.

Hace poco, incluso tras romper con 'Santi' Giménez, quiso aprovecharse al ofrecerlo en Sevilla, a pesar de que no era ya su promotor. Pues ahora le endulza el oído a Ozziel con llevárselo a Europa en un año, por lo que frenó la negociación del Atlas con Tigres, pues sabe que de los Zorros será más fácil sacarlo que de San Nicolás. Ni siquiera el súper salario que le ofrecen los regios lo convence ahora.

Herrera tenía ilusión de ir al proyecto de Siboldi, pero ya escuchó el canto de las sirenas y me cuentan que prefiere esperarse por el sueño en el Viejo Continente. Veamos.

¿NO QUE NO TRONABAS?

Hablando de millonadas norteñas, la que tanto intentaron desestimar mis compas de la regioprensa al final se hizo: Canales va por un bombazo de billetes al Monterrey, no sólo en la compra, que supera los 10 melones gringos de base, más casi seis millones a pagar cuando cumpla objetivos el seleccionado español.

Encima, Sergio se convertirá en el futbolista mejor pagado en la historia de nuestro país: cinco millones de euros por temporada, con un contrato de tres años en la Sultana. ¡El angelito se va a meter 260 mil pesos al día! Ni Gignac. Así de claro. Eso sí, y lo anticipo de una vez, la regioprensa ya trae el encargo de los altos mandos de Rayados de desestimar estas cantidades, pues el Monterrey no quiere quedar en ridículo. Paremos oreja para escuchar más cuentos desde el Cerro de la Silla.

DOÑA TELE BLOQUEA AL ASTRO

Y de salida, vaya chasco que nos llevamos cuando nos enteramos que a pesar de que en TV Azteca habían anunciado en sus pantallas el debut de Messi contra la poderosísima Máquina del 'Tuca' en la ‘Ligs Cop’, pues ya no se verá en señal abierta por ningún lugar en México.

Primero explicar que los derechos de transmisión son de Apple TV, y los del Ajusco así como Televisa, compraron 21 partidos para llevarlos en sus señales en abierta en nuestro país. La elección de los juegos la hicieron antes de que se supiera que Messi iba al Inter, y entre ellos, Azteca pidió el de mañana contra Cruz Azul. Pues pa' pronto, los de Apple se dieron cuenta de que podían perder suscripciones por permitir que el juego de mayor expectativa se fuera en televisión pública y lo decidieron bloquear. Es más, me cuentan que ya avisaron que ningún partido del Inter Miami en la Leagues Cup se podrá transmitir en señal abierta. Así. El que paga manda.

Pues este gigante tecnológico, encargado de la producción de los 77 partidos del torneo entre nuestros paisanos y los gringos, se va a aventar una transmisión especial para los juegos del equipo de Messi: 18 cámaras, ‘steadicam’, cuatro de super slow-motion, una aérea, un dron, reporteros en la banda en español e inglés, una hora dedicada al pregame, especiales, entrevistas y análisis, y un programón post partido. Ahora sí, en los Yuanited están echando la casa por la ventana para conquistar más audiencia a través del pambol.

