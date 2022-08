¿Fue discriminado Rotondi por el abanderado Martínez?

LAS VERSIONES DEL INSULTO

Vaya lío que montaron los árbitros una jornada más. La Comisión no se cansa de quedar exhibida con nuevos ridículos. Lo increíble es que los últimos finalistas son los de peor trabajo: el Gato Ortiz en el Clásico Tapatío y el Curro Hernández en el Cruz Azul-Toluca.

De este último hay tela para cortar. Primero, una luz en la oscuridad: la ‘nueva’ Disciplinaria le corrigió la plana a Hernández, que dentro de todas sus fallas en el Azteca había expulsado a Jurado por un penalti increíble revisado con el VAR. Pero ya quedó exhibido el silbante.

Y luego, lo del insulto. Te cuento la versión de ambos bandos para sacar conclusiones. Del lado de La Máquina, lo que aseguró Rotondi que le dijo el asistente Ibrahim Martínez fue: “los argentinos con un cáncer”. Durísima acusación. Discriminatoria y para echarlo un buen rato.

Sin embargo, ya escuché lo que asegura el auxiliar que realmente pasó. El atacante de Cruz Azul empezó a molestarlo, diciéndole que “eran muy malos”, a lo que Martínez le contestó “ya retírate”; como Rotondi siguió y siguió, el árbitro le dijo: “eres un cáncer”, sin mencionar su nacionalidad, sino haciendo referencia a cómo lo estaba fregando. Se equivocó en las palabras, pero afirma que nunca hizo referencia a su origen, cosa que cambia el panorama.

¿A quién le creemos? Veamos si procede la queja o se queda como tantas que se acusan, pues al no haber forma de comprobar no pasa nada. Bueno, lo único que sí sucederá es que Hernández y el asistente se irán a la congeladora varios partidos.

A REPETIR AL GANADOR

Después de la bocanada que tomó el Tano Ortiz en CU, el entrenador se apegará a la fórmula ganadora. Las rotaciones han sido una constante en el Ame esta primera parte del torneo, sobre todo en media cancha donde ni Aquino, ni Richard, ni Fidalgo han podido presumir de un puesto totalmente seguro. Y vaya que los últimos dos se lucieron ante Pumas.

Para mañana contra Pachuca, me cuentan que el Tano piensa repetir alineación al fin, a tratar de fincar regularidad. Cómo me recuerda este paso al del torneo anterior, donde justamente los buenos resultados empezaron tarde y el once se fue perfilando al final para entrar directos a Liguilla.

SIN CONDICIONES

Del lado de Pumas, a pesar de lo que vimos en el Olímpico con un nuevo cuadro jugando en torno a Dani Alves, me juran y perjuran desde dentro del Club Universidad que no existe condición alguna del brasileño. “Ni una letra del contrato” apunta a peticiones del lateral… digo, del volante… digo, del contención, para jugar con los auriazules.

Me dicen que el club ni siquiera le dio casa como muchos especulan, que no lo ha hecho con ningún extranjero y no empezará con Alves. El brasileño es el que la buscó desde que llegó; sólo le ayudaron con la camioneta y chofer, como es costumbre, pero sin trato especial.

Bueno, uno sí: como siempre le ha gustado, pidió concentrar en solitario, sin compañero de cuarto. Y como en Pumas tenían número impar en el plantel que concentra, al que estaba sólo, es decir al Chispa Velarde, ya me lo mandaron a dormir con alguien más. La única petición ‘extraordinaria’ de Dani. El resto es el más humilde a pesar de su estatus de figura. Ojalá que despierte en el campo porque ya lo necesita Universidad.

AGOTADOS LOS PAQUETES

Pues no me sorprendió el estudio que recién publicaron mis compas de RÉCORD de Consulta Mitofsky, sobre la bajísima expectativa que hay en la afición sobre la participación de la Selección Azteca en Qatar y la pobrísima aceptación que tiene el Tata Martino, ¡peor que el predicador Osorio!.

Lo que sí me sorprendió fue enterarme de cómo van los viajes de los mexicanos para la Copa del Mundo en Medio Oriente, pues supe de buena fuente que la principal agencia que vende paquetes para viajar y estar en los partidos del Tri ya agotó todo. Así como lo lees.

Resulta que Mundomex ya vendió los poco más de 12 mil 500 lugares que tiene para el torneo de noviembre próximo. Vaya cosa. Eso sí, claro que son lugares con ‘hospitality’, la única zona en la que van a poder echarse unos drinks en los estadios mundialistas. Volaron en cuanto se certificó la calificación de México a pesar de las trágicas formas. El canciller Ebrard había calculado que al final serían cerca de 80 mil paisanos en tierras qataríes. Veamos. Con todo y baja expectativa seguiremos como uno de los países que más asistentes tendrá en la fiesta de la Copa del Mundo.

A DOBLETEAR EN DOÑA TELE

Por cierto, hablando del Mundial y ya para cerrar, ¿ya viste que Telemundo se adelantó a presentar al Piojo para Qatar? Me sorprendió porque ya te había escrito que Herrera estaría con TUDN en la Copa del Mundo, pues resulta que va a dobletear: en las transmisiones de los partidos de México estará con la cadena estadounidense y ya después asistirá como invitado a algún programa de la señal de Televisa que va para nuestro país. No cabe duda que a Miguel no se le va una.

