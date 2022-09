Pumas no se tocará el corazón en caso Alpízar

MÁS RUIDO EN CANTERA

Vaya lío qué hay de nuevo en Cantera. Cuando los escándalos al interior del Club Universidad parecían haber parado, sale uno nuevo y trae cola. Luego que el Reforma publicó sobre corrupción en las inferiores de la institución auriazul, con pantallazos de conversaciones donde se pide dinero por tener a los chavos jugando, decidieron suspender temporalmente a Alpízar y al visor Esteban González.

Me cuentan que dentro del club están enojados con el caso, y que no se tentarán el corazón si tras la investigación que ya está en marcha encuentran la evidencia suficiente para cepillar a estos encargados de las juveniles.

El problema es que me cuentan que estos pantallazos no son las únicas pruebas de un mal manejo de la Cantera, sino qué hay más testimonios de padres fúricos porque les piden más de un único caso, sino qué hay más detrás que aún no han sido publicados. Veamos si siguen las notas del tema que tomó mucha trascendencia.

Y la otra es lo raspado que ya ha quedado el Club Universidad, por los casos que se siguen acumulando, de aquellas fotos de Marquito García a su maestra, al acoso de una futbolista veterana en el equipo femenil a otra chica, a un caso que no hizo gran ruido hace tiempo de una mamá que molestaba a un compañero de su hijo en el equipo y lo tuvieron que correr. Falta poner orden en la que fue la mejor cantera del futbol mexicano, la pionera para generar talento, pero que hoy se duerme en sus laureles y no puede permitir estos escándalos, que además salpican a la UNAM. Mano dura ya.

SÍ, PERO POR AHORITA NO

Vaya novela que sigue con el caso de Zendejas. Mi compadre La Sombra Rodríguez ya ventiló ayer las palabras el técnico gringo, que te adelanté hace unas semanas: claro que piensan en Alex para que se vista con las barras y las estrellas.

Me contaron que en el Tri hubo una confusión enorme, la que generó que Martino saliera a decir que Zendejas condicionó la firma de la renuncia a EU si México lo llevaba al Mundial, cosa que no es certera, pero así se la contaron al Tata.

También la terrible decisión de mandar con alguien del equipo de comunicación la carta a Alex para que la firmara, sin el mínimo trato de un alto directivo que requería el caso. Pues ya hablaron con Zendejas para disculparse y el volante del América respondió que pensaría lo de la firma.

La realidad es que después de cómo lo trató Doña Fede, el jugador está esperando que Berhalter lo llame para si no ir al Mundial, por lo menos que lo aparten ya con los gringos pensando en el siguiente que se juega en casa.

GIRA SIN EL TÉCNICO

Por cierto que como te expliqué, la alta plana de Selecciones Nacionales, es decir, el Inge De Luisa, quien se llevó de acompañante a Ordiales, siguen en Europa visitando a seleccionados, ya sin Martino de por medio, otra prueba más de que el argentino no va a seguir después de Qatar, pues ya no cuentan con él.

Ayer tocó el turno al Tecatito Corona, el único futbolista que no fue convocado para estos amistosos, pero que sigue en la lista final del Tata. Todo depende de su recuperación.

LE CERRARÁN LA PUERTA

Mientras Chivas se relame las heridas antes del Clásico, ya se vislumbra un nuevo capítulo de la novela de mayor rating de producción rojiblanca: ‘El derecho de jugar’, aquella que trataba de un grupo de jóvenes rebeldes que fueron expulsados del paraíso tapatío por fiesteros, a pesar de que todos tenían contrato vigente.

Seguro te acuerdas de la más reciente versión, la de ‘Chofis, la fea’, esa que terminó con el protagonista en Pachuca. Pues ahora viene una nueva: ‘Peña salvaje’, ya que Alexis mandó un mensaje público desde Aguascalientes advirtiendo el estreno de la nueva novela.

El aún jugador del Guadalajara por contrato, que se le acaba hasta el verano siguiente, advirtió que debe volver al Rebaño aunque está feliz en Necaxa. Sin embargo, ya todos sabemos que en Verde Valle no le van a abrir la puerta. Ni un buenos días le van a tirar. Bien podría llamarse ‘Cuna de Chivas’.

REGRESAN A LA MADRE PATRIA

Y ya para cerrar, te cuento de otro movimiento grande que viene en medios. Resulta que después de que en enero de 2017 aterrizó en nuestro país el periódico y web deportiva más influyente de habla hispana, el Diario Marca, al aliarse con la división deportiva de América Móvil de Carlos Slim, Claro Sports, este año se acabará el cuento de hadas.

Una sacudida llega desde España, más bien desde Italia, donde está RCS MediaGroup, principal accionista de Unidad Editorial, dueña de Marca, que han decidido salirse del negocio mexicano después del Mundial de Qatar. Se separarán de Claro.

En enero veremos reflejado ya los cambios, incluso al interior de Claro Sports, que perderá la fuerza del diario español y también sufrirá notable transformación en su estructura interna. Se está cocinando, ya te aviso qué más detalles salen.

