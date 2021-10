Jugadas de la semana

Quizá ya estén hartos de leer sobre Tom Brady en esta columna, quizá no, cualquiera de las dos partes las entiendo, porque a mí mismo me pasan las dos situaciones y a veces de manera simultánea, muy raro; el caso es que los comprendo.

Pero ¿cómo no hablar del suceso del cual seremos testigos el próximo Domingo por la Noche? Thomas Edward Brady Jr. regresa a jugar a Foxboro con un uniforme que no es el de los New England Patriots. Inimaginable.

Obviamente con una victoria Brady habrá vencido a las 32 franquicias de la NFL, uniéndose a Brett Favre, Peyton Manning y Drew Brees en esa categoría, en la que dicho sea de paso pronto Aaron Rodgers podría ser el quinto integrante.

Imaginen las ganas que tiene el quarterback de los Buccaneers de vencer a Bill Belichick, de enfrentarlo, de lastimarlo en el lugar en el que le duele, de demostrar -en parte- que él era quien hacia caminar a aquella ofensiva. Ya probó en el pasado Super Bowl que no necesitaba forzosamente del Monje para ser Campeón, y ese mérito es inmenso, pero una victoria de este domingo tendrá un sabor especial para Tom, no tengo la menor duda.

Insisto en que ni Brady sería lo que es sin Belichick, ni el entrenador sería lo que es sin Tom. Fue el match perfecto, una química ideal, se juntó un talento en potencia inconmensurable con un sistema de juego que marcó época durante 20 años, además, y quizá sobre todas las cosas, las ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Fue un compromiso absoluto de ambas partes, que dieron como resultado seis anillos de Super Bowl y llevar a los Patriots a ser una de las franquicias más ganadoras de la historia en la NFL.

Morbo absoluto, tengo marcado este partido en mi calendario desde mayo, imaginen todo lo que veremos.

Claramente, en la semana uno se deshizo en elogios con el otro, no es para menos, quizá su separación no fue la más amigable, pero 20 años de trabajo y éxitos no se borran de una noche a la mañana. Este domingo Tom Brady será recibido como héroe con varios minutos de aplausos y una ovación ininterrumpida.

Para los Patriots es un mal día para enfrentar a Brady, quien se presenta en el Gillette Stadium después de haber perdido contra los Rams; tendrá, por si fuera necesario, una motivación adicional para ganar en Foxboro y de manera contundente.

La realidad de los dos equipos que atestiguaremos en el duelo de Domingo por la Noche es diametralmente distinta. Mac Jones no se las verá nada fácil contra esa rápida defensa, a la que es muy difícil correrle el balón. Los Buccaneers, Campeones actuales de la Liga, ganan por más de 10 puntos. Pronóstico a favor de Tampa Bay 27-17.

Monday Night Football en SoFi Stadium. Me emociona mucho porque ahí estaré conociendo el estadio que será sede del Super Bowl LVI; me dicen que es una maravilla.

Partidazo entre dos buenos equipos que han arrancado bien la temporada y que habitan en el Salvaje Oeste de la Conferencia Americana, en la que cada partido es oro puro. No tengo la menor duda de que la fanaticada de los Raiders se hará presente debido a la nostalgia de ya no tenerlos cerca y además por el gran inicio de temporada. Pronóstico a favor de los Chargers 27-24.

