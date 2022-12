¡Felices fiestas, mis psycholocos!

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en RÉCORD.

Qué genial estar con ustedes en la víspera de Navidad. Me imagino que están apurados terminando los platillos para la tradicional cena familiar y con las compras de último momento con la intención de tener listos todos los regalos para el intercambio.

Por eso agradezco que se tomen la molestia de leer esta columna. Y al respecto déjenme contarles que ésta será la primera Navidad sin mi abuela materna, doña Silvia.

Murió hace unos meses y voy a extrañar los momentos con ella, recordando mi infancia, mi adolescencia y disfrutando de sus especialidades culinarias. ¡Mamá Silvia! ¡Feliz Navidad donde quiera que estés!

Estas fechas están llenas de alegría, pero también nos llevan a experimentar nostalgia por los seres queridos que se nos adelantaron, aunque tenemos que echarle ganas y pensar que se encuentran bien y que están celebrando igual que nosotros.

En mi caso esta Navidad será una de las pocas en las que no me toca trabajar. Aclaro, no por falta de propuestas de los promotores, si no por una decisión personal.

Quiero disfrutar de mis hijos porque están creciendo muy rápido y en ocasiones creo que me pierdo muchas de sus ocurrencias. Por supuesto, quiero estar con mi esposa, quien hace una labor titánica cuidando, educando a nuestros niños, mientras viajo para cumplir con mis compromisos.

Navidad es un tiempo para pasar en familia y por eso, psycholocos, equipo de RÉCORD, les mando un abrazo muy fuerte, mis mejores deseos para que Diosito los bendiga y los llene de salud. ¡Felices fiestas!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAÍN VELÁSQUEZ SERÁ CLAVE EN LA EXPANSIÓN DE AAA EN ESTADOS UNIDOS