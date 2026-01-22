El ‘10’ lejano del Ame

En el América van sin prisa, pero sin pausa por su refuerzo. Ya se destapó que la prioridad es Raphael Veiga, pero la realidad es que aún están lejos. Y por eso, en el Nido pisan el acelerador, pero sin estropear la posibilidad de traer al ‘10’ que falta desde que se marchó Diego Valdés.

Pues me contaron que este refuerzo lo están trabajando directo André Jardine, quien ya habló con el futbolista del Palmeiras, y Santiago Baños con la aprobación de presupuesto de Joaquín Balcárcel. Están en eso, pero no luce sencillo. Son 13 millones de razones lo que lo complican. Y más por un futbolista de 30 años. Veamos.

DUDAS DE REEMPLAZOS DE LIGUILLA

Desde que se acordó que el Vasco se llevara a seleccionados de Liga MX para la concentración final de cara al Mundial, que provocará que no estén con sus clubes en Liguilla, también se propuso que por cada convocado de equipos en la Fiesta Grande se pudiera reemplazar con futbolistas de los eliminados.

Peeeero (y es un gran peeeero) aún no lo aprueba FIFA. Me contaron que Doña Fede ya solicitó a las oficinas en Zurich que se pueda abrir esa ventana de contrataciones extraordinaria por motivos del Mundial, pero aún no hay respuesta. Así que esa propuesta, que algunos ya dieron por hecho, no está garantizada.

¿TIGRES BUSCÓ REPATRIAR A EDSON?

Se sigue moviendo el futbol de estufa lento, sobre todo en el Norte. Con la casi conclusión del préstamo de Edson Álvarez con el Fenerbache, ya salieron los rumores de su futuro. Entre ellos, el de Tigres, que busca un ‘5’ en el mercado y fue apuntado como destino del Machín. Pues te puedo contar, mi Franky, que los felinos no buscaron al seleccionado mexicano, suena más a que buscaron filtrar el supuesto interés para reavivar su valor. Todo indica que volverá, pero al Ajax, donde tuvo tan buenas temporadas, y creo que será lo mejor para que llegue en ritmo al Mundial. Eso sí, los de San Nico siguen buscando.

PACHUCA NO SUELTA A SU JOYA

Dentro de los más buscados en esta ventana de transferencias está el defensa uruguayo Santiago Homenchenko, de tremendo torneo pasado, aún jugando con los tristísimos Gallos Blancos. Tremenda revelación. Pues está a préstamo en Querétaro, porque su carta pertenece al Pachuca y no piensan soltarla.

Varios clubes preguntaron por el charrúa, pero el más insistente es Xolos. Me cuentan que en Tijuana creen que se liberará una plaza de extranjero con Vitinho, quien no ha jugado en el torneo y apunta a irse al Corinthians, por eso apuntan a incorporar a Homenchenko. Sin embargo, ni Gallos ni Tuzos dansu brazo a torcer.

Querétaro pretende que cumpla el certamen que le queda de préstamo, incluso ofrecieron comprárselo a Pachuca, pero el club de la Bella Airosa no quiere desprenderse de una joya que se está cotizando más alto para poder sacarle mejor rendimiento en el verano. Así que Xolos deberá poner mucho, mucho interés para llevarlo a la frontera. Veamos.