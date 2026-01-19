El apunte del director: el escándalo del arbitraje pega al América

Es simplemente inaudito: el penalti que el Tribilín Santander no quiso marca en Pachuca a favor del América se convertirá en uno de los escándalos del arbitraje de los últimos años. Y mira que en estos torneos sobran casos de marcaciones erróneas y polémicas. Justo la jornada anterior, también contra las Águilas

La FMF tuvo que salir a corregir la expulsión sobre Ramón Juárez que condicionó la derrota con San Luis. Irónicamente, el club de Coapa ahora es víctima de aquello que el antiamericanismo abrazó ante la época gloriosa de las Águilas: el arbitraje. Y hoy no hay argumentos que expliquen que no afectan al equipo de Jardine. Es un escándalo.

HISTÓRICA SEQUÍA DE LAS ÁGUILAS

También es un escándalo la falta de gol del América: por primera vez en la historia de torneos cortos, las Águilas inician un torneo con tres jornadas sin poder anotar un asqueroso gol. Uno, madre mía. Ni Aguirre, Pantera, Dávila, menos Henry, tampoco Maxi ni Rayito. Nadie ha podido encontrar portería. Al final, el conjunto de Jardine terminará calificando directo, no tengo ni duda, pero como decía Juanga, pero qué necesidad.

EL MODO SÚPER SAIYAJIN DE CHIVAS NO AGUANTARÁ

Todos debemos reconocer el enorme levantón del proyecto del Guadalajara, con los juveniles, los consolidados y los gringos, convocados por Mier y al fin al servicio del ideal de Milito. Serán protagonistas, pero no les alcanzará aún por el título, pues la Liguilla sin seleccionados podría quitarle a la mayoría de los ocho que se van a estos juegos de Selección, y no hay reemplazos de tal calibre en Liga MX. No será este torneo, pero el siguiente veremos. Todavía, Chivas, todavía.

CRUZ AZUL: MOVIMIENTOS, ¿JORGE SÁNCHEZ, LLEGA VILLA?

Mucho ruido en La Noria, será una semana movida sin futbol: a confirmar la salida de Bogusz al Houston Dynamo, curiosamente también el que apunta como destino de Cándido, y a registrar al fin a Miguel Borja, que ya trabaja con los celestes.

¿Sale Jorge Sánchez al PAOK? Nada, es puro humo de su agencia Unique Sports Group, que filtra el ejecutivo que lo lleva, el español Alejandro Boesch. ¿Llega el colombiano Sebastián Villa? Lo mismo que con Chucky, fue ofrecido, pero no interesa, pues no juegan con esa posición de extremo, además de que no hay plaza para extranjero.

RAYADOS: A PROTEGERSE DE LA PÉRDIDA POR BERTE

Cruz Azul lo hizo: Inter de Miami manoseó a uno de sus pilares en defensa, Piovi, quien también recibió la llamada de Messi, como Berterame. Como el club de la MLS no estaba dispuesto a pagar la cláusula, hizo un esquema de pagos a La Máquina, ¡a pagar en cuatro años! La directiva cementera habló con su central y se quedó, hasta renovado.

Algo similar debe hacer Rayados. Si se marcha Berte, por los 13 millones de dólares que están en la mesa, sería un mal negocio, no sólo por perder a su gran goleador, aunque la afición no lo quiera, así es, de lo mejor el último año, próximo mundialista con México (con lo que ya no contaría como extranjero, por cierto). Sino porque 50% de su carta le pertenece al Atlético de Madrid, lo sabe Marrero, quien como directivo del San Luis lo gestionó y ahora desde Miami busca tener a Germán de nuevo. ¡Resiste, Monterrey!