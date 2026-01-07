Masterclass de Pumas con su nuevo '9'

Magistral. Prendimos la alerta por el fichaje de La Pantera Morales, el refuerzo al que apuntó Pumas: Inter de Porto Alegre lideraba la carrera por el delantero del Toluca. Estaba cerca. Pero en Cantera aceleraron como hace mucho no pasaba, con una directiva que tiene experiencia y capacidad de negociación, contactos, que está actualizada, liderada por Toño Sancho. Convencieron a los Diablos y al paraguayo.

¿Qué cambió? Para Toluca era vital tener las condiciones adecuadas para Robert, un futbolista de alta calidad, pero al que le tocó la peor época para ser delantero en el Infierno: la época de Paulinho. Cuando entró, respondió, especialmente en Liguilla. Pero eso no era suficiente para Morales, no para volver a la Selección de Paraguay e ir al Mundial. Pumas se puso serio.

AL FIN, UNIVERSIDAD LOS CONVENCIÓ

Persuasivo. Con contrato vigente, para los Diablos era clave que Morales saliera a un equipo en el que demostrara su capacidad. La familia del paraguayo prefería quedarse en México, pero faltaba que Universidad apretara, especialmente en el salario. Y cuando supieron que Inter estaba cerca, apretaron desde Cantera: igualaron el sueldo y plantearon las ventajas del proyecto deportivo. Los convencieron como ya no pasaba.

Con Universidad, la Pantera encontrará los espacios que no había con Toluca, y ahí podrá explotar una de sus mejores características: la velocidad. ¿Competir con Juninho? ¿Qué te parece que jueguen juntos? Sería un ataque potente. Además, Pumas tendrá Liga MX y Concacaf, así que habrá oportunidad de muchos minutos.

SEGUIRÁ LA INVERSIÓN AZUL CON ALONSO

Comprometido. La llegada de Palavecino, el mediocampista mejor valorado del pasado torneo, a Cruz Azul sigue demostrando que La Máquina mantiene el compromiso de la inversión para que el proyecto deportivo alcance La Décima tan anhelada. A pesar de los rumores, el Ingeniero Velázquez sigue seguro de que Iván Alonso es el hombre adecuado y no tiene ultimátum, mientras tanto, seguirá gestionando los recursos para que lleguen los refuerzos que solicitan. El mediocampista de Necaxa no salió barato, pero por buscar los resultados positivos, seguirán invirtiendo inteligente.

BOGUSZ TIENE MÁS VALOR DE MERCADO

Valioso. Volvió el polaco a Cruz Azul y ya habló con la directiva, les puso la oferta de Houston de la MLS, la primera seria que tiene La Máquina por Mateusz. Después de explicarle la multa a la que se hizo acreedor por reportar tarde, la dirección deportiva, encabezada por Iván Alonso, le explicó que cuentan con él para el Clausura 26. A menos que llegue una buena propuesta.

Lo que el Dynamo puso en la mesa no son los 6.5 millones de dólares que se reportaron en redes. Es menos. Me dicen que Cruz Azul sabe que Bogusz tiene alto valor de mercado y que estiman que la salida les deje entre 9 y 10 MDD. Tras esta de Houston, vendrán más. Y si ninguna alcanza los rangos que considera La Máquina, se queda para seguir demostrando. No hay prisa porque salga, que sólo será bien vendido.

HABRÁ JUEGO DE LEYENDAS EN EL AZTECA

Fabuloso. De salida, el partido de Leyendas en Monterrey como sede mundialista, el próximo 17 de enero, pinta para ser todo un espectáculo de nuevo. Y me contaron que en la CDMX, ya están organizando el propio para que se juege en el Estadio Azteca después de que se reinaugure con el duelo entre México y Portugal. Será también un enfrentamiento entre leyendas, pero de nuestra Selección y de Brasil, agendado para el 18 de abril. Tremenda fiesta.