Acusan a Gertz Manero de pactar con el CJNG en medio del traslado de 37 reos a EU

El exfuncionario Simón Levy volvió a generar controversia luego de publicar en X (antes Twitter) una serie de mensajes en los que lanzó acusaciones directas contra el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el contexto del reciente traslado de criminales de alto perfil a Estados Unidos.

De acuerdo con lo difundido por Levy, el señalamiento habría escalado a instancias judiciales estadounidenses. En uno de sus mensajes, escribió: “Alejandro Gertz Manero es formalmente acusado en una corte de Estados Unidos por haber permitido el pago de nóminas al Cartel Jalisco Nueva Generación con el conocimiento de Andrés Manuel López Obrador y Audomaro García.”

Simón Levy publicó en X nuevas acusaciones contra el exfiscal general Alejandro Gertz Manero./ X

¿Qué afirma Simón Levy sobre una acusación en Estados Unidos?

En sus publicaciones, Levy sostuvo que el caso ya habría avanzado en tribunales. Según su versión, “Ya también se presentaron los testimonios.” Estas afirmaciones fueron difundidas sin que, hasta el momento, se haya hecho pública alguna resolución judicial, documento oficial o comunicado de autoridades estadounidenses que confirme dichos señalamientos.

Levy aseguró que existiría una acusación formal en una corte estadounidense, sin confirmación oficial./ Captura de pantalla

Levy también aseguró que el proceso en curso no sería el único movimiento bilateral en materia de seguridad. En otro mensaje, afirmó: “En próximas horas también se entregarán nuevos grupos de criminales a Estados Unidos.” La declaración se dio en medio de la discusión pública por el traslado reciente de decenas de reos.

Contexto del traslado de criminales y reacción oficial

Las declaraciones de Levy surgieron tras el traslado de 37 criminales de México a Estados Unidos, una acción que el gobierno mexicano justificó como parte de la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado. Este operativo reavivó el debate sobre los mecanismos legales utilizados y la estrategia de seguridad.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado la existencia de una acusación formal contra Gertz Manero, ni ha validado los señalamientos sobre pagos al CJNG o la participación de funcionarios de alto nivel. Tampoco se ha informado oficialmente sobre nuevos traslados de criminales en las próximas horas.

Las declaraciones surgieron tras el traslado de 37 criminales de México a Estados Unidos./ X

Especialistas subrayan que, aunque las acusaciones difundidas por Levy son graves, deben ser corroboradas por instancias judiciales para que puedan considerarse hechos comprobados. Mientras tanto, permanecen como denuncias públicas realizadas desde redes sociales.

El caso generó debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad./ X

El caso ha intensificado la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y cooperación internacional, en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, a la espera de que las autoridades competentes aclaren si estas acusaciones derivan en procesos legales formales.