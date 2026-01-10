Adrián Marcelo anuncia su retiro indeterminado… ¿como comediante?

El youtuber anunció su adiós de los escenarios tras una racha de polémicas y cambios en su vida personal

El creador de contenido detalla que su deseo de ser el mejor comediante sigue en pie.
Jorge Reyes Padrón
10 de Enero de 2026

Adrián Marcelo, uno de los personajes más polémicos de la comedia mexicana actual, soltó la bomba este sábado: se retira de los escenarios por tiempo indefinido. 

El anuncio fue publicado en sus canales oficiales y, contrario a su estilo habitual lleno de sarcasmo, esta vez se mostró vulnerable y directo.

Me voy a retirar de la comedia un tiempo indeterminado... Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue intacto, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí”, escribió el regiomontano, desatando una oleada de reacciones en redes sociales.

Adrián Marcelo detalla que su salida es solo de la comedia / FB: @AdrianMarceloPrimero
Prioriza su salud mental

La decisión llega después de un 2025 intenso para el conductor y comediante, marcado por la controversia, su supuesto divorcio y el desgaste emocional de estar bajo constante escrutinio público. Aunque el retiro de los escenarios es un “alto total”, Adrián dejó claro que no se alejará del todo de los contenidos digitales.

El youtuber supuestamente se estaría divorciando / FB: @AdrianMarceloPrimero
¿Y ‘Hermanos de Leche’?

Buenas noticias para los fans del podcast más ácido del internet: Hermanos de Leche no se va. Marcelo aseguró que seguirá al aire junto a su inseparable compañero “La Mole”.

En el podcast seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco”, puntualizó, tranquilizando a sus seguidores más fieles.

Los Hermanos de Leche continúa como el mismo humor de siempre / FB: @AdrianMarceloPrimero
Sus últimos shows en febrero

El comediante adelantó que sus presentaciones en San Diego y Las Vegas —los días 13 y 14 de febrero— serán las últimas del año. “Vayan, si pueden... Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo. Ahí nos vemos”, escribió.

Con eso, cierra un ciclo y abre otro: el del retiro introspectivo, el del Adrián que quiere sanar antes de volver a hacer reír.

Adrián Marcelo dice que su salud mental está primero / FB: @AdrianMarceloPrimero
