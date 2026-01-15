María Corina Machado entrega a Donald Trump la medalla de su Premio Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le entregó de manera simbólica la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz, gesto que fue interpretado como un reconocimiento al respaldo de Washington hacia la causa democrática en Venezuela.

Durante el encuentro, Machado destacó el papel que Estados Unidos ha tenido en la defensa de la libertad y los derechos humanos en el país sudamericano, en un contexto marcado por la crisis política y social que atraviesa Venezuela desde hace años.

María Corina Machado mostró de manera simbólica la medalla de su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump./ AP

La líder opositora explicó que la entrega de la medalla representa un mensaje de agradecimiento y de compromiso con la comunidad internacional, al considerar que el apoyo externo ha sido clave para visibilizar la situación venezolana en foros globales.

¿Por qué María Corina Machado entregó la medalla a Trump?

Machado señaló que el gesto busca subrayar la importancia del respaldo estadounidense en la lucha contra el autoritarismo en Venezuela. De acuerdo con su mensaje, la medalla simboliza la esperanza de millones de venezolanos que aspiran a un cambio político pacífico y democrático.

El gesto buscó destacar el respaldo de Estados Unidos a la lucha por la libertad en Venezuela./ AP

La opositora destacó que, más allá de una figura política en particular, el reconocimiento está dirigido al papel institucional de Estados Unidos en la defensa de la libertad venezolana y en el acompañamiento a los procesos democráticos del país.

Reacciones y contexto político

Donald Trump recibió la medalla y expresó su reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano, reiterando su postura crítica frente al gobierno de Caracas y su apoyo a los sectores que buscan una transición democrática.

La reunión entre Machado y Trump tuvo un fuerte contenido político y simbólico./ AP

El gesto ocurre en un momento clave para la oposición venezolana, que intenta fortalecer su presencia internacional y mantener el tema de Venezuela en la agenda política global, especialmente ante la atención de líderes y gobiernos extranjeros.

Para analistas, la entrega de la medalla tiene un fuerte contenido simbólico y político, ya que busca reforzar alianzas internacionales y enviar un mensaje de respaldo a los venezolanos dentro y fuera del país.

La acción de María Corina Machado se suma a otros esfuerzos diplomáticos de la oposición para obtener apoyo internacional, en un escenario donde la presión externa sigue siendo uno de los principales factores en la discusión sobre el futuro político de Venezuela.