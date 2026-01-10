Muere Yeison Jiménez en accidente de avioneta: había soñado con su propia muerte

El cantante colombiano Yeison Orlando Jiménez Galeano, de 34 años, perdió la vida este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá, confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia. La aeronave cayó en una zona rural entre Paipa y Duitama, sin que se registraran sobrevivientes entre los seis ocupantes, incluidos el piloto y parte del equipo del artista. Jiménez se dirigía hacia Marinilla, donde miles de fanáticos lo esperaban para las festividades de la 'Vaca en la Torre'.

Sus propios sueños sobre un accidente aéreo

Meses antes de su muerte, el artista habló públicamente sobre sueños inquietantes en los que veía un accidente aéreo similar al que hoy lo llevó a la muerte. En una entrevista, relató que soñó tres veces con un accidente de avión, describiendo escenas en las que la aeronave sufría fallas mientras él estaba a bordo. El cantante interpretó esas visiones como posibles señales y confesó que no supo cómo interpretarlas en su momento.

En uno de esos sueños, Jiménez recordó haber estado en un avión con problemas técnicos y ver detalles que lo despertaron alterado. Este relato ha cobrado fuerza tras la confirmación del trágico accidente.

El legado del artista en la música popular

Yeison Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, era una de las voces más queridas de la música popular colombiana, con canciones que llegaron a amplias audiencias en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sus seguidores expresan su dolor en redes sociales, destacando no solo su trayectoria musical, sino también la parábola de sus sueños y la tragedia que acabó ocurriendo.

Investigación y circunstancias del accidente

Autoridades aeronáuticas informaron que la aeronave accidentada no logró ganar altura suficiente tras despegar desde la pista de Paipa, perdiendo estabilidad segundos después y estrellándose en un potrero cercano al final de la pista, sin que se reportaran sobrevivientes.

En este momento las investigaciones continúan para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro.

