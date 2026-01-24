¿Quieres casarte este San Valentín? Bodas colectivas gratis en CDMX 2026

Las bodas colectivas en la Ciudad de México regresarán en 2026 como una alternativa gratuita y legal para las parejas que desean contraer matrimonio civil. Este programa busca facilitar el acceso al matrimonio y brindar certeza jurídica a quienes deciden formalizar su relación.

Bajo el lema “El amor transforma y construye comunidad”, las ceremonias están programadas para el sábado 14 de febrero de 2026, fecha emblemática que coincide con el Día del Amor y la Amistad. Se tratará de un evento masivo, cuya sede y horario serán anunciados en los próximos días por las autoridades capitalinas.

Las bodas colectivas en la CDMX permitirán a cientos de parejas casarse de forma gratuita en 2026./ RS

La iniciativa es organizada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, con el objetivo de promover el matrimonio legal como un derecho accesible para todas las personas, sin distinciones.

¿Qué son las bodas colectivas y quiénes pueden participar?

Las bodas colectivas son ceremonias civiles en las que varias parejas se casan el mismo día y en un mismo acto oficial, bajo la supervisión del Registro Civil. El matrimonio que se celebra en estas jornadas tiene plena validez legal, igual que cualquier enlace realizado de manera individual.

El evento se realizará el 14 de febrero de 2026 bajo el lema “El amor transforma y construye comunidad”./ Jefatura de Gobierno CDMX

Pueden participar personas mayores de edad que cumplan con los requisitos establecidos y que deseen contraer matrimonio de forma gratuita. El programa es incluyente, por lo que está abierto a parejas sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Requisitos y registro para las bodas colectivas en CDMX

Para inscribirse, las parejas deberán presentar identificaciones oficiales, actas de nacimiento actualizadas y, en caso de haber tenido un matrimonio previo, el documento que acredite divorcio o viudez. También se debe llenar el formato correspondiente que proporciona el Registro Civil.

El registro se realiza en oficinas del Registro Civil o módulos habilitados por las autoridades, donde se confirma la participación y se brinda información sobre la ceremonia. Debido a que se trata de un evento masivo, las autoridades recomiendan estar pendientes de las convocatorias oficiales.