Regina, sobreviviente a la caída del globo aerostático en Teotihuacán: "No quería vivir"

Regina Nolasco es la joven de 13 años que sobrevivió a la caída del globo aerostático en Teotihuacán del pasado 1 de abril.

La joven comentó al programa Primer Impacto que vivió momentos muy dolorosos por ver la muerte de sus padres, la de su madre Viridiana junto a ella, y la de su padré José, quien murió quemado en el globo.

El globo se incendió en el aire y esto provocó su desplome, en donde el conductor Víctor Daniel 'N' decidió aventarse para salvar su vida, sin importar lo que sucediera con las personas que estaban en el globo con él.

José, padre de Regina, no se pudo aventar y falleció quemado. "Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito. Arde, porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar", comentó Regina.

La joven añadió sobre la muerte de Viridiana, su mamá, que ""Mi mamá cayó a lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente ‘ayuda, ayuda’. Todos se me quedan viendo sorprendidos. Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá, veo el globo arriba, veo cómo se está incendiado y fue un dolor sorprendente porque era consciente que mi mamá ya había muerto".

La pérdida de sus padres representó una situación muy difícil para Regina, de 13 años, quien definitivamente no tenía ganas de vivir.

"No quería vivir ni porque tuviera a mis tías, a mi primo. No quería vivir, me quería morir y estar con mis papás", sentenció Regina al programa de la cadena Univisión.

