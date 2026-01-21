¿Usaron tu CURP para registrar un celular? Así puedes saberlo y qué hacer

Desde el 9 de enero de 2026, millones de mexicanos comenzaron a registrar sus líneas telefónicas como parte del nuevo padrón obligatorio impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El objetivo —al menos sobre el papel— es claro: combatir fraudes y delitos cometidos desde el anonimato. Pero hay un problema grave… la suplantación de identidad ya comenzó.

Este padrón exige vincular tu CURP con tu línea móvil, pero en medio de las prisas y la desorganización, ya hay casos de usuarios que han recibido notificaciones de “registro exitoso” sin haber hecho nada. Y eso, amigo lector, es una bandera roja.

Ya es obligatorio vincular tu CURP a tu número celular / FREEPIK

¿Cómo saber si registraron un número con tu CURP?

No necesitas ser hacker para descubrir que alguien te madrugó con tu CURP. Estas son las señales de alerta:

Mensajes de texto o correos electrónicos que confirman un “registro exitoso” que no hiciste.

Cargos o notificaciones de líneas que no reconoces.

Llamadas que te dicen que ya estás en el padrón… aunque tú ni enterado.

Actúa de inmediato si ves alguna anomalía / FREEPIK

En cualquiera de estos casos, actúa de inmediato:

Contacta a tu proveedor de telefonía en cuanto detectes la anomalía.

Verifica si tu CURP está vinculada a alguna línea activa.

Acude a un centro de atención con tu INE o CURP para aclarar el estatus y solicitar la corrección.

Aunque registrar un número ajeno con tus datos es relativamente fácil, también hay maneras de enmendar el error… si no dejas pasar el tiempo.

Las compañías telefónicas te podrán ayudar en caso de usurpación de línea / FREEPIK

¿Qué harán las compañías para evitar esto?

A partir del 7 de febrero de 2026, Telcel activará un Portal de Consulta para que sepas si tu número ya fue registrado y con qué datos. Se espera que otras operadoras se sumen con herramientas similares.

Ya hay compañías que aplican estas medidas para protegerte:

• Selfies de verificación

• Códigos QR únicos

• Reconocimiento facial

• Acceso físico al dispositivo (como exige Bait)

No son infalibles, pero algo ayudan.

No entres en pánico y pide ayuda en caso de ser necesario / FREEPIK

Recomendaciones clave para que no te agarren desprevenido

No esperes al último minuto : el plazo vence el 30 de junio de 2026.

Haz el trámite solo por canales oficiales de tu operadora.

Desconfía de llamadas o mensajes sospechosos : el registro nunca se solicita por teléfono.

Guarda todos tus comprobantes y verifica que los datos estén correctos.

Porque si tú no haces el registro, alguien más puede hacerlo por ti… con tu CURP.

Haz el trámite de tu vinculación por canales oficiales de tu operadora / FREEPIK