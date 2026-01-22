VIDEO: Explota pipa en la autopista México–Tuxpan tras caer de un puente en Hidalgo

Una pipa que transportaba hidrocarburo explotó tras caer de un puente en la autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 109, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, la madrugada de este jueves 22 de enero.
El hecho ocurrió antes de llegar a la caseta de San Alejo, en la localidad de Santa María Asunción, y provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia. Las llamas del estallido fueron visibles a kilómetros, de acuerdo con videos compartidos en redes sociales.
Pipa cae de puente y explota
El vehículo cayó a un desnivel justo debajo del paso vehicular y ardió hasta provocar una explosión que obligó a vecinos y testigos a correr para resguardarse.
"No se espanten, no se espanten, ya pasó", se escucha decir a un hombre que intenta calmar a una mujer que llora mientras las llamas consumen la unidad.
Cierran la autopista y emiten alerta
A través de un comunicado emitido a la 1:47 horas, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo confirmó los hechos: "Derivado del reporte de la caída y explosión de una pipa que transportaba hidrocarburo sobre la Autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 109, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias".
La Guardia Nacional, división carreteras, informó el cierre total de la vialidad en dirección a Tuxpan y pidió a los automovilistas atender las indicaciones del personal en sitio.
¿Y el conductor?
Aunque las llamas ya fueron controladas por bomberos y personal especializado, las autoridades no han confirmado oficialmente el saldo del accidente, pero informes preliminares apuntan a que el conductor de la unidad habría perdido la vida.
No se ha reportado si hubo afectaciones en viviendas cercanas o si los habitantes de la zona fueron evacuados.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por el área hasta nuevo aviso.
