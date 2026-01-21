VIDEO: Funcionaria de Morena es captada en palco VIP en partido del Real Madrid

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide evitar excesos, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, fue captada en el Palco de Honor del Estadio Santiago Bernabéu, durante un partido del Real Madrid. A su lado estaba Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España y exgobernador de Sinaloa.

Las imágenes y videos del momento circularon rápidamente en redes sociales luego de que una transmisión de televisión enfocará al entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, generando críticas por la aparente contradicción con el discurso de austeridad republicana que promueve la autodenominada Cuarta Transformación.

La secretaria de Turismo fue captada en una transmisión en vivo de la televisión española / Especial

Palco exclusivo y vista privilegiada

Los funcionarios ocuparon asientos VIP en uno de los espacios más lujosos del estadio, desde donde presenciaron el encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco. El Palco de Honor es descrito por el propio club como “la sala emblemática por excelencia”, reservada para figuras de alto perfil, patrocinadores y autoridades.

En las imágenes se puede observar a Rodríguez Zamora y Ordaz Coppel en primera fila, con una vista directa al terreno de juego y cerca del técnico Carlo Ancelotti. Hasta el momento, ni Sectur ni la Embajada de México en España han explicado si la asistencia fue parte de una invitación institucional, privada o diplomática.

La funcionaria de Morena está representando a México en la Feria Internacional de Turismo en Madrid / X: @josefinarodzam

¿Y la austeridad?

La presencia de ambos ocurrió en el marco de Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde México participa como país socio. En este contexto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia el pasado 15 de marzo.

“Lo que recomendamos (…) es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes (…) pero que no haya excesos. Esa fue la recomendación”, expuso en su momento.

La funcionaria mexicana estuvo acompañada del embajador de México en España / Especial

Además, la Secretaría de Turismo había pedido a los funcionarios no incurrir en abusos durante su estancia en Madrid, ni asistir a lugares de lujo a costa del erario.

Sin aclaración oficial… por ahora

La funcionaria Josefina Rodríguez Zamora ha mantenido una participación activa en eventos de promoción turística en España. Por su parte, Ordaz Coppel, embajador designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado en diversos proyectos binacionales, sobre todo en inversión y turismo.

La presidenta Sheinbaum pidió a los funcionarios no malgastar dinero del erario / X: @josefinarodzam

Sin embargo, la falta de una explicación sobre su presencia en un evento deportivo de este calibre ha alimentado las críticas. Usuarios en redes sociales recordaron el llamado de Sheinbaum y cuestionaron si asistir a un palco VIP encaja con los valores de austeridad que promueve Morena.