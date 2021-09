Clásico Regio: Reportero fue golpeado y herido por pseudoaficionados de Tigres

Momentos de alta tensión se vivieron la noche de este domingo al termino del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres. Alejandro Aguirre, reportero de TV Azteca Noreste, denunció que miembros de la barra felina, Libres y Lokos, lo agredieron y despojaron de su teléfono celular mientras se encontraba realizando su trabajo.

En una entrevista que concedió a ABC Deportes, explicó la situación mientras se encontraba con una aparatosa herida producto de un golpe de los aficionados de Tigres mientras intentaba recuperar el teléfono que le habían robado.

| Alejandro Aguirre, reportero de TvAzteca, comenta la agresión que sufrió de algunos integrantes de la barra @LibresyLokosNet#ABCDeportes | 92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/oYglFSFqAq — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) September 20, 2021

“Estábamos grabando video de la salida de Tigres; algunos me dieron un par de aventones; iba a un lado de la valla en todo momento. Uno de los chicos me arrebató el celular y fue cuando me metí para agarrarlo y quitarle el celular, lo cual no pude hacer. El punto es de que al tratar de recuperarlo, sentí el golpe. Los policías me agarraron y me hicieron hacia atrás”, indicó el comunicador.

La complicada situación llegó a las redes sociales y se viralizó casi de inmediato; más tarde, Aguirre reportó desde sus cuentas que se encontraba bien y reprobó lo sucedido asegurando que tiene material en video para identificar a los presuntos culpables.