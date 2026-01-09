Kitu Díaz protagonizó un chusco momento durante su presentación con el Guayaquil City

La presentación oficial de Damián Díaz como nuevo refuerzo de Guayaquil City captó la atención del futbol ecuatoriano no solo por el regreso de una de sus figuras más emblemáticas a la Liga Pro, sino también por un inesperado blooper que rápidamente se volvió viral. El mediocampista argentino protagonizó un curioso incidente al golpear accidentalmente a un empleado del club con un balón durante el acto protocolario.

El evento se desarrolló en el estadio Christian Benítez, donde cerca de 3.000 personas se dieron cita para recibir al futbolista de 39 años, quien vuelve al país tras un breve paso por Banfield de Argentina. La expectativa fue alta desde el inicio, reflejada en la masiva concurrencia de hinchas y curiosos que acompañaron la ceremonia.

Díaz hizo un oso durante su presentación con el Guayaquil City | @GuayaquilCityFC

La situación que marcó la jornada ocurrió cuando Díaz, siguiendo la tradición, firmó balones y se dispuso a enviarlos hacia la tribuna. Sin embargo, el primer remate no tuvo el destino esperado y terminó impactando de lleno en uno de los trabajadores ubicados cerca de la línea de cal, generando sorpresa inmediata entre los presentes.

El episodio fue presenciado por todo el público, que reaccionó con exclamaciones y risas ante lo sucedido. Lejos de detener el evento, el futbolista optó por continuar con el protocolo, ejecutó un segundo disparo que esta vez sí llegó a la grada y, ya más distendido, esbozó una leve sonrisa ante la reacción del público.

Más allá del incidente, la presentación confirmó el fuerte vínculo entre Díaz y la ciudad de Guayaquil, donde es ampliamente reconocido por su trayectoria y liderazgo dentro del campo de juego. Su regreso representa una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases para el equipo ciudadano.

Durante su discurso, el volante agradeció el respaldo de los asistentes y destacó el significado personal que tiene volver a Ecuador. “Gracias por venir, tomarse el tiempo de llegar hasta acá y compartir este momento conmigo”, expresó ante los hinchas.

Díaz también remarcó su arraigo con el país y la ciudad. “Para mí es muy importante volver a Guayaquil y Ecuador, es el país que amo y que elegí para vivir. Tengo dos hijos que son de acá, el amor siempre va a ser eterno”, afirmó con emoción.

Finalmente, el mediocampista cerró su intervención con un mensaje de compromiso deportivo, ilusionando a la afición de Guayaquil City. “Es un placer estar acá, ojalá que dentro de la cancha les pueda dar alegrías a todos ustedes”, concluyó, dejando atrás el blooper y enfocándose en el desafío que se avecina.

