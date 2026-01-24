Rodrigo Huescas y Marcelo posan juntos en la semana de la moda en París

Rodrigo Huescas y Marcelo coincidieron en París previo a la Semana de la Moda de París 2026, evento en el que ambos formarán parte como invitados. El futbolista mexicano y el exseleccionado brasileño aprovecharon su estancia en la capital francesa para tomarse una fotografía, la cual llamó la atención por reunir a dos figuras del futbol en un contexto fuera de las canchas.

La imagen fue captada en París, ciudad que será sede de uno de los desfiles más relevantes del calendario internacional de la moda. La presencia de Huescas y Marcelo se enmarca en las actividades previas a la Semana de la Moda de París 2026, evento que reúne a personalidades del deporte, el entretenimiento y la industria creativa.

Huescas en Copenhague I IG:@rodrigohuescas18

La foto que reunió a dos generaciones del futbol

La fotografía muestra al actual jugador mexicano junto a la leyenda brasileña, quien desarrolló gran parte de su carrera en el Real Madrid y con la Selección de Brasil. El encuentro se dio en un ambiente casual, aprovechando la coincidencia de ambos en la ciudad europea por su participación en el desfile.

La imagen rápidamente se posicionó como un punto de interés, al reflejar el cruce entre un futbolista en activo y una figura histórica del balompié internacional. La postal se suma a las actividades alternas que suelen rodear a eventos como la Semana de la Moda de París.

Marcelo con la Copa Libertadores I @MarceloM12

¿Cómo marcha la carrera de Huescas y Marcelo?

Rodrigo Huescas se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Durante este periodo, el futbolista mexicano ha mantenido presencia en distintos eventos públicos mientras continúa con su rehabilitación.

En el caso de Marcelo, el exlateral brasileño disfruta de su etapa de retiro del futbol profesional. Actualmente participa como jugador en la Kings League, proyecto que reúne a exfutbolistas y creadores de contenido en un formato alternativo al balompié tradicional.

La coincidencia de ambos en París quedó registrada en la fotografía, que sirve como testimonio de su participación en la Semana de la Moda de París 2026. El evento continúa consolidándose como un espacio donde convergen figuras del deporte y la moda a nivel internacional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.