Tokio 2020: Robaron bicicleta de ciclista venezolano en la Villa Olímpica

Varias sorpresas se han hecho presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora la delincuencia hizo su aparición en la Villa Olímpica, en algo completamente insólito.

El ciclista venezolano, Eddy Alviarez, fue víctima de la delincuencia cuando le robaron su bicicleta dentro de la misma Villa Olímpica, así lo relató su compañero Daniel Dhers.

En la villa olímpica - Tokyo: A tempranas horas de la mañana, fue ROBADA la bicicleta del representante de #Ven Edy Alviarez, mientras desayunaba junto a @Danieldhers “Se presume que otro atleta la tomó confundido, pensado que eran bicicletas colectivas”. pic.twitter.com/N2mdQjXXrF — Jeber Barreto (@JeberBarreto) July 28, 2021

"Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica", comentó Dhers.

Al final, el mismo Daniel tuvo que prestarle una bicicleta a Eddy para que pudiera entrenar, aunque el Comité Olímpico Venezolano ya fue notificado para que le repongan la bicicleta a Alviarez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: JUGADORES DE BRASIL SE BURLARON DE ARGENTINA TRAS SU ELIMINACIÓN DE LOS JO