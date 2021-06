LLA: Furious Gaming aprovechó el bajo nivel de Estral para sumar su segunda victoria

Furious Gaming consiguió su segunda victoria del torneo luego de derrotar a Estral Esports en una partida que dejó en claro que los Dioses de Egipto vive un momento crítico en la actual temporada de la LLA.

Leza, jugador de Estral Esports, demostró el enojo y la frustración que rodea al equipo mexicano que ha tenido un pésimo arranque y compromete su situación con el descenso.

"Creo que estamos bien, pero ahora después de perder estamos frustrados y tristes, ahora estoy molesto, pero debe ser algo que no nos debe de afectar para lo que viene", respondió Leza a pregunta de RÉCORD.

De la otra cara de la moneda, Januy explicó que de momento no se encuentra en su mejor nivel y es que el toplaner de Furious confirmó que no lleva mucho tiempo jugando League of Legends.

"Siento que cuando llegué a México no estaba jugando mucho League of Legends, pero he subido mi nivel mejorando y aún queda mucho torneo para que la gente vea como mejoro", contestó Januy a RÉCORD.

