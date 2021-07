Checo Pérez: 'Lando Norris se salió con la suya'

Sergio 'Checo' Pérez arrancó en la tercera posición en el Gran Premio de Austria; sin embargo, un incidente con Lando Norris lo relegó hasta la décima posición, desde donde tuvo que remontar para finalizar en el sexto puesto.

Respecto a este incidente con el piloto de McLaren, Pérez aseguró que el británico "se salió con la suya".

"Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no fue lo suficientemente justo", aseguró Pérez tras el GP de Austria.

Con este resultado, Checo se mantuvo en el tercer lugar del campeonato mundial de pilotos al llegar a 104 puntos, mientras que Norris finalizó tercero en la carrera y es cuarto con tres puntos menos que el mexicano.

