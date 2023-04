Checo Pérez no cree tan afortunado el parón de F1 por problema de Covid-19 en China

El descanso se vio obligado por la suspensión del GP de China por restricciones de la pandemia del Coronavirus.

La Fórmula 1 hizo una pausa de cuatro semanas luego de los tres primeros grandes premios del campeonato en los circuitos de Sakhir, Arabia Saudita y Australia. Este receso se vio forzado tras la cancelación del GP de China, el cual estaba contemplado para el 14, 15 y 16 de abril y que no reemplazaron.

Aunque para algunos significa una buena oportunidad para recargar motores y regresar con más fuerza, hay quienes lo ven con malos ojos, como es el caso del piloto mexicano Sergio Pérez que es uno de los protagonistas de la temporada.

“Ayudará a otros equipos a ponerse al día. Así que probablemente no sea tan bueno”, señaló “Checo”; ya que este descanso a diferencia de las vacaciones de agosto en donde los equipos cierran sus fábricas, la distancia de Red Bull Racing con otras escuderías es de sólo tres carreras.

“Creo que es importante que manejemos nuestros niveles de energía lo mejor que podamos. Cada uno hace sus cosas. Ya sabes, no sé lo que hacen otros pilotos y realmente no me importa. Sé lo que es bueno para mí. Tengo mis planes que quiero hacer y sí, creo que es bueno en cierto modo”, detalló el jalisciense.

No obstante, el mexicano aprovechará estas vacaciones para visitar a su familia en Guadalajara, Jalisco, y a la par, atenderá compromisos con patrocinadores y practicará con el simulador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHECO PÉREZ 'NO VA A CAER SIN PELEAR', DICE EL EXPILOTO DAMON HILL