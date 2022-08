F1: Oscar Piastri avanza en pláticas con McLaren tras polémica con Alpine

Oscar Piastri estuvo en el ojo de la polémica de la Fórmula 1 al rechazar abiertamente a Alpine. Ahora el australiano sigue en pláticas para sumarse a McLaren.

Finalmente el futuro de Piastri ha tomado un rumbo claro. Según la información de Marca, el piloto de 21 años tiene avanzadas las conversaciones para unirse a McLaren en el 2023.

Quien fuera el Campeón de la Fórmula 2 en 2021 se enlazará a las filas del máximo circuito de competencia en el siguiente ciclo no sin antes lidiar con una controversia cuyas consecuencias pueden ser legales.

Hace tan solo unas horas el equipo de Alpine de la F1 aseguró que se habían acercado a Oscar Piastri y ya habían llegado a un acuerdo para relevar a Fernando Alonso.

No obstante, el joven les respondió en redes sociales que no estaba en planes de ser parte de Alpine. El conductor dijo que el comunicado fue publicado sin su consentimiento: “Eso está mal y no he firmado contrato con Alpine para 2023”, redactó Piastri.

Todo parece indicar que el drama se apaciguará con los avances de McLaren para unir a Oscar Piastri, pero la respuesta de Alpine aún puede modificar el rumbo de todo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHECO PÉREZ, FUERA DEL POWER RANKING DE HUNGRÍA DE LA FÓRMULA 1