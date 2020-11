Lewis Hamilton: "Quiero seguir con Mercedes"

Luego de que se pensara que su etapa en Mercedes estaba cerca del final, Lewis Hamilton dejó claro que no tiene planeado dejar a la escudería y dio a conocer que ya tiene una oferta para renovar.

"Creo que tengo el mejor contrato que puede haber, en términos de cómo está estructurado, y de la gestión del tiempo. También en cuanto al equipo del que me rodeó, creo que ha sido genial. Pero siempre estoy tratando de ver cómo podemos mejorar. ¿Cómo puedo ser más eficiente y hacer más por los patrocinadores? ¿Cómo puedo posicionarme para hacer más por el equipo?

"Naturalmente, creo que sería fácil ir y firmar ese contrato y seguir sin tener que pensar en lo que vendrá después. Y soy muy consciente de la idea de que quiero seguir con Mercedes y de que me encantaría ayudarles", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el piloto británico indicó que sus planes a futuro con la escudería no sólo incluyen ayudar en la Fórmula Uno.

"Están convirtiendo sus coches en ecológicos y electrificando más, y quiero ayudarles en ese camino. Me gustaría ayudarles en términos de impulsar la diversidad, porque eso también está dentro de la compañía, como con todas las organizaciones que existen", dijo.

Sobre el mismo tema, Hamilton señaló que posiblemente a finales del 2020 firme su nuevo contrato con Mercedes.

"Creo que es algo que haremos, si no justamente después de que el trabajo esté terminado (los campeonatos cerrados), más bien a finales de año. Pero nada está escrito en piedra. Creo que se trata solo de hablar de ello y, por el momento, no siento que haya terminado (en la F1).

"Creo que siempre hay áreas para mejorar. Me encanta correr. Me encanta el desafío. Y no creo que eso vaya a cambiar pronto", indicó.

