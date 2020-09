Barcelona: 'Si Luis Suárez se queda será uno más de la plantilla', aseguró Koeman

Mucho se ha hablado en los últimos días respecto al futuro de Luis Suárez en el Barcelona, sobre todo después de filtrarse que el nuevo técnico Ronald Koeman le habría comunicado al uruguayo que no contaba con él para la próxima campaña.

Sin embargo, al no aclararse su partida del conjunto catalán Koeman le abrió la puerta al Pistolero para mantenerse en el equipo.

"He estado hablando con él esta mañana sobre su futuro y estamos esperando a ver, no sabemos todavía si se va o se queda, pero si finalmente no encuentra equipo y se acaba quedando será un jugador más de la plantilla", reveló el estratega holandés después del juego amistoso ante el Girona.

Y aunque Suárez no fue convocado por segundo juego consecutivo, la imposibilidad de poder contratar un delantero como Memphis Depay, le daría una oportunidad más al charrúa en el Barcelona.

