Copa de la Liga inglesa: Leicester vs Arsenal, el más atractivo de la Tercera Ronda

El Leicester contra Arsenal será el duelo estelar de la Tercera Ronda de la Copa de la Liga inglesa, según el sorteo celebrado este domingo tras concluir la primera eliminatoria.

Mientras tanto, el Liverpool se enfrentará al vencedor del Bradford vs Lincoln, el Manchester City, defensor del título, al ganador del Bournemouth vs Crystal Palace, el Manchester United al que progrese del Reading vs Luton Town, el Chelsea al triunfador del Middlesbrough vs Barnsley y el Tottenham al que venza del Leyton Orient vs Plymouth Argyle.

Este domingo concluyó la primera eliminatoria con el último encuentro, que significó la clasificación del Brentford, al superar en la tanda de penaltis al Wycombe Wanderers (4-2) tras acabar el encuentro con empate a un tanto.

Los Citizens han arrasado en el torneo durante los úiltimos cinco años llevándose cuatro veces el trofeo a casa.

