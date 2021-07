Padre de Marcelo Flores: 'México ha podido convocar a mi hijo como Canadá y no lo ha hecho'

Marcelo Flores fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Canadá para encarar la Copa Oro y su padre, Rubén Flores, criticó el hecho de que la Selección Mexicana no ha hecho lo mismo.

"Creo que México ha tenido la oportunidad de hacer lo mismo que Canadá y no lo ha hecho, el Tata Martino tuvo una conversación con Marcelo porque lo conoce y le ha dado seguimiento, pero ahora llevó a varios de los chicos que entrenaban con Marcelo que son Sub 17 y Sub 20 a entrenar con la selección mayor y a Marcelo no le ha tocado esa oportunidad.

"Tendremos que ver en algún momento quién realmente le brinda esa oportunidad, yo quiero que juegue para México, pero si no le dan esa oportunidad, lo mejor opción para Marcelo será tomar otra decisión. Al momento no estamos en esa posición, pero si estamos abiertos a que él experimente para que se desarrolle y para que se sienta cómodo para jugar donde quiera jugar", declaró el padre de Marcelo Flores para ESPN.

Rubén también explicó que la Selección de Canadá no busca obligar a Marcelo para que juegue con el combinado canadiense, sino que conozca el proyecto para que pueda tomar una decisión, pero esto se complica pues se empalma con la pretemporada del Arsenal.

"La postura del entrenador (John Herdman) es que Marcelo tiene que ir (a Canadá) para que conozca y pueda tomar una decisión, hasta el momento esa es la promesa que se nos ha hecho.

"Herdman nos ha comentado que lo quiere como el número '10' de la selección y que le están armando un equipo a su alrededor para que se pueda desarrollar de la mejor manera, así que si Canadá lo llama a lo mejor irá y si aparece por ahí no quiere decir que ya se quedó con ellos", comentó el padre de Marcelo.

