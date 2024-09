¡Se queda! Fidalgo rechazó oferta del extranjero y confirma su permanencia en América

Después de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Álvaro Fidalgo, el mediocampista español confirmó que se quedará en América y que en esta venta de fichaje no se dará su salida del club.

“Me quedo y nada, contento, feliz. Fue un verano en el que hubo varias cosas, dos en concreto. Me gusta decir las cosas, una de ellas es que yo dije que no porque no era una oferta de una liga de Europa, era de otra liga que está de moda, pero no era lo que buscaba para mi futuro, la otra sí fue de Europa, pero al final hubo negociaciones y no llegó a un acuerdo ni a nada, se fue”, comentó el futbolista español.

“Yo siempre dije que si salgo del club es por algo bueno para todos, positivo para las dos partes. Estoy en un club grande que no está para cumplir sueños de jugadores. Feliz, como siempre en América y con el objetivo del tricampeonato”, añadió.

Por otra parte Fidalgo justificó las pobres ausencias que se han dado en el Estadio Ciudad de los Deportes asegurando que fue un cambio que afectó a todos.

“Fue un cambio grande para todos, ellos y nosotros. Nos estamos habituando a jugar en un estadio nuevo y ellos también. Entiendo que es distinto ir ahí que al Azteca. Estoy seguro de que el sábado van a estar con nosotros, no tengan duda. Nos quedan noches bonitas en este estadio todos juntos, afición y equipo”, finalizó Álvaro Fidalgo

