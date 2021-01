Cabecita Rodríguez, a disgusto en Cruz Azul desde antes de la 'fiesta'

Luego de cometer una infracción al reglamento interno de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez será acreedor a una sanción deportiva y económica que parece fracturar la relación entre ambos. Sin embargo, el distanciamiento entre el Cabecita y La Máquina se consumó días atrás, ya que el jugador se siente desilusionado con el conjunto cementero.

Fuentes cercanas al entorno de Jonathan Rodríguez confirmaron que el mejor artillero del año pasado ha perdido la fe en el equipo y sus responsables, por lo que no disfruta más estar en La Noria.

Hace unos meses, cuando RÉCORD adelantó el interés del Cagliari de Italia en hacerse con sus servicios, el Cabecita se ilusionó con regresar al Viejo Continente para tomar su revancha tras un primer intento con el Benfica. Sin embargo, en aquella ocasión, la directiva encabezada por Billy Álvarez y con Robert Dante Siboldi en el timón del equipo, insistieron para lograr su permanencia, haciéndole ver que era la piedra angular de lo que estaba presupuestado como la novena estrella cruzazulina.

El charrúa aceptó en aquel entonces despedirse por la puerta grande, y aunque cumplió con la meta de convertirse en Campeón de goleo y elevar sus bonos, la historia se distorsionó para La Máquina con la llegada de una nueva directiva, la inexplicable eliminación el torneo pasado a manos de Pumas y la tormentosa salida de Siboldi.

Tras una revolución institucional, el ex de Peñarol y Santos Laguna se siente desprotegido en el inicio de 2021, ya que no tiene claro el panorama deportivo del equipo, el cual parece estar más alejado que nunca del título de liga, y por ende, sus bonos no son los mismos.

Parte del malestar que siente Rodríguez actualmente radica en que no cuenta con ofertas concretas del futbol europeo. Y es que según fuentes cercanas al delantero uruguayo, se preparó física y mentalmente en 2020 pensando en convertirse en el héroe de Cruz Azul para después regresar al Viejo Continente.

El sueño europeo de Rodríguez tenía también como objetivo dar el salto de calidad para poder pelear en igualdad de condiciones con los monstruos que lideran al ataque de la Selección de Uruguay (Luis Suárez y Edinson Cavani, entrre otros), pues siente que es su momento de brillar como seleccionado a falta de dos años para el Mundial de Qatar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KANU, EL DEFENSOR BRASILEÑO DEL BOTAFOGO QUE ANHELA CRUZ AZUL.