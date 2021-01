Reynoso: 'Dar nombres de altas y bajas de Cruz Azul es meternos presión'

Cruz Azul no comenzó como hubiera deseado el Clausura 2021 y la afición espera que la directiva defina el futuro de futbolistas como Brayan Angulo, Walter Montoya y Guillermo Fernández, quienes podrían reforzar a La Máquina. Sin embargo, el timonel cementero fue claro al mencionar que la institución no quiere apresurarse.

“Me imagino la inquietud de la gente, pero en lo deportivo no queremos apresurar las cosas. Si estamos intentando que se aceleren un poco, pero dar nombres de altas o bajas es meternos presión, los estoy viendo a todos y los estoy valorando, pero mucho dependerá también de esas posibles bajas”, mencionó Reynoso en conferencia de prensa.

Siguiendo con la línea de altas y bajas, el estratega peruano descartó que Jonathan Rodríguez se encuentre distraído por una posible salida, al tiempo en que descarta que el equipo padezca una dependencia clara de sus goles.

“No lo veo pensando en salir, me habían dicho que es un jugador al que le costaban las relaciones con los entrenadores, pero me ha recibido muy bien y me llevo una grata sorpresa de Jonathan. La otra parte la descarto, hay jugadores con mucho talento, él terminó el torneo pasado con alguna molestia e intentaremos recuperarlo, seguro aportará aún más en lo colectivo y en su contundencia”, agregó.

Por último, reconoció que enfrentar al Puebla y a Santiago Ormeño será especial, pero no piensa en otra cosa que no sea el triunfo.

“Saben cómo pienso, de una u otra forma puedo descifrar características de ellos, me va a dar gusto ver gente amiga, estoy agradecido de la oportunidad, pero el sábado somos rivales y ambas partes vamos a querer el resultado”, explicó.

“Con Santi hay un cariño especial recíproco, me tocó ver su evolución, pero el mayor mérito lo tiene él, es un jugador con muchas ganas, está aprovechando su oportunidad y seguro será un delantero que nos complique, además de sus características hoy le suma el tema de la confianza y será duro neutralizarlo”, apuntó.