Chima Ruiz tras debutar con triunfo como DT de Tigres: "No soy ningún improvisado"

Marco Ruiz empezó con el pie derecho su etapa como entrenador de Tigres, pues venció 4-2 a Pumas.

Y es que después de la salida de Diego Cocca, quien ahora es entrenador de la Selección Mexicana, 'Chima' se dijo consciente de la responsabilidad que tiene, pero aseguró que está preparado para asumirla.

"La gente no sabe todo lo que me ha costado llegar hasta este momento. Yo tengo 14 años en la dirección técnica he pasado por muchas situaciones, he picado piedra por todos lados, tengo casi 100 partidos internacionales dirigidos en Selección Nacional, dos Mundiales, Centroamericanos, Subcampeón en Toulon.

"No soy ningún improvisado, pero sí sé que tengo que trabajar, sé que tengo que seguir ganándome las oportunidades y teniendo un plantel tan rico como el que tenemos creo que es más fácil", expresó.

Respecto a la manera en que la afición lo recibió y le expresó su apoyo, 'Chima' dijo que: A las gente mi agradecimiento total, siempre he sabido lo que significa estar en Tigres lo que significa la historia de este equipo, me ha tocado estar desde el inicio de esta historia y ahora afortunado teniendo los frutos de lo que es este equipo", dijo.

