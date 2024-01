Francisco Suinaga, vicepresidente de Toluca, niega regreso de Alexis Vega y Leo Fernández

No regresarán. Toluca aún tiene tiempo para reforzarse y darle algunas armas a su nuevo entrenador, Renato Paiva, sin embargo, de acuerdo con la directiva Alexis Vega y Leo Fernández no serán parte de futuros fichajes.

Durante los últimos días, se ha rumorado el regreso de los exfutbolistas de los Diablos Rojos para el Clausura 2024, sin embargo, el vicepresidente, Francisco Suinaga, no hay negociaciones con nignuo de los dos futbolistas.

“De las otras dos preguntas te las contesto muy fácil. No sé quién sea el hijo pródigo, o los dos: No hay nada, no hay nada, es así la respuesta de los dos”, comentó el vicepresidente de Toluca en conferencia de prensa.

Actualmente Vega sigue teniendo contrato con Chivas, aunque existen algunos rumores que lo acercan al Cruz Azul. Leo Fernández, por su parte, está a préstamo con el Fluminense de Brasil hasta verano de este año.

A una semana de que inicie el torneo, Federico Pereira es el único futbolista que ha llegado para reforzar al conjunto escarlata.

