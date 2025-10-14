Costa de Marfil y Senegal clasifican al Mundial 2026; Gabón va al repechaje

Sadio Mané marcó un doblete en el Estadio Olímpico de Diamniadio y comandó la victoria por goleada ante Mauritania. Con ello, la Selección de Senegal selló su pase a la Copa Mundial Norteamérica 2026, mientras que República del Congo -del mismo Grupo B- tendrá que jugar el repechaje.

Los Leones de la Teranga llegaron a la última jornada de las eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol (CAF) con 21 puntos, pero necesitaban ganar para no depender de los Leopardos, algo que lograron sin sorpresas con el apoyo de su gente. Mané marcó en la compensación del primer tiempo y al 48' para marcar el camino, tras lo cual anotaron Iliman Ndiaye al 64' y Habib Diallo al 85'.

Las eliminatorias de África quedaron definidas | AP

Mientras que República del Congo hizo lo propio y venció 1-0 a Sudán con gol Theo Bongonda, pero solo le alcanzó para ir al repechaje como uno de los mejores segundos lugares. A la selección que sí le alcanzó para meterse entre los clasificados directos fue a Costa Marfil, que venció 3-0 a Kenia con goles de Franck Kessié (7'), Yan Diomande (54') y Amad Diallo (84').

Clasificados de África al Mundial 2026

Las selecciones de Marruecos y Túnez llegaron clasificadas a la Fecha FIFA de octubre, y se les unieron Egipto y Argelia en la Jornada 9. Mientras que para la última fecha se sumaron Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. Para los Tiburones azules será el primer Mundial, mientras que los Bafana Bafana regresan a la justa tras perderse las últimas tres ediciones.

Senegal concretó su pase a la Copa Mundial | AP

Por su parte, los marfileños se ausentaron en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero estarán en Norteamérica 2026, que será el segundo Mundial al hilo (quinto en general) para Ghana y tercero consecutivo (cuarto en general) para Senegal. Ahora tendrán que esperar a diciembre para saber a qué rivales se medirán en el torneo de la FIFA.

¿Qué selecciones van al repechaje de la CAF?

Debido a la retirada de la Selección de Eritrea, la CAF decidió que a todas las asociaciones miembro se les descontarían los resultados contra el rival en el sexto lugar de su grupo. Esto únicamente para determinar el orden de los segundos mejores lugares, es decir, no para la clasificación general de cada grupo.

Sudáfrica regresará a un Mundial | AP

En ese entendido, la Selección de Gabón, que venció 2-0 a Burundi con goles de Bryan Meyo Ngoua y Mario Lemina, avanzó como el mejor segundo puesto. Le siguen la República Democrática del Congo, Camerún y la Selección de Nigeria, que venció a 4-0 a Benín. Las Semifinales se jugarán el 13 de noviembre de 2025, y la Final se disputará el 16 de noviembre de 2025 en Marruecos y el ganador irá al repechaje internacional.

Nigeria ganó y va al repechaje internacional | AP