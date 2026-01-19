De tal palo, tal astilla: hijo de Robin van Persie sorprende con dos golazos de antología

Pese a que uno de sus tantos fue el del empate, no pudo evitar la derrota del Feyenoord en Eredivisie

Hijo de Robin van Persie | Captura de pantalla
Emiliano Arias Pacheco
19 de Enero de 2026

Hijo de tigre, pintito; de tal palo, tal astilla; muchos dichos o refranes hacen referencias a padres e hijos, pero pocas veces el talento logra igualarse. Sin embargo, Shaqueel van Persie, hijo del exdelantero del Arsenal y Manchester United, Robin, tuvo una actuación memorable con dos goles impresionante en la derrota del Feyenoord ante Sparta Rotterdam.

El resultado en el Derbi de Rotterdam quedó completamente eclipsado por la soberbia actuación de Shaqueel en el partido. Su padre, entrenador del Club del Pueblo, confió en él y lo metió al campo al minuto 62, con una derrota parcial de 0-2.

El festejo del papá | Captura de pantalla
Sin embargo, el hijo del legendario delantero de La Naranja Mecánica respondió con creces a la confianza de su padre y le dio el empate parcial con dos grandes tantos. El primero llegó al 86’, con el marcador en contra de 1-3, con una gran concentración, Van Persie definió de taco y le dio la confianza necesaria a los suyos.

Solo dos minutos después, el joven delantero mejoró su último tanto y le dio el empate a los suyos. Con una chilena antológica, Shaqueel van Persie hizo explotar Feyenoord Stadium, tal y como lo hizo su padre en sus mejores años.

 

 

¿Cómo quedó el partido?

Lamentablemente para la causa del Feyenoord, el Derbi de Rotterdam terminó por ser para el Sparta. Con un gol en los últimos minutos, por parte de Joshua Kitolano, el conjunto visitante rezagó aún más a su máximo rival en la búsqueda por el liderato de la Eredivisie.

La lucha casi perdida del futbol neerlandés

El Feyenoord llegó al partido ante su rival de la ciudad con una sola consigna: sacar los tres puntos e intentar acortar distancias contra el PSV Eindhoven. Sin embargo, con la derrota, Los Granjeros se alejaron aún más en la Eredivisie; al momento hay 16 puntos de diferencia, con 15 partidos por jugar.

En tres semanas, el Feyenoord enfrentará al PSV en un duelo que será clave para las aspiraciones del Club del Pueblo. En caso de una derrota, el equipo en el que militó Santiago Giménez estará perdiendo la liga.

 

 

