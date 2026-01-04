Deportivo Alavés vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 18

Este domingo continúa la actividad en LaLiga, cuando el Deportivo Alavés reciba al Real Oviedo en un duelo de equipos que luchan por alejarse de los últimos puestos de la tabla del futbol español.

El Alavés, que está mejor ubicado que el Oviedo en la tabla, no está muy lejos de los puestos del descenso en España, solo tres puntos separan al equipo albiazul del Girona, que está en la posición 17 en el futbol español.

El equipo local solo ha ganado un encuentro de los últimos cinco que disputó, ante la Real Sociedad, a principios del mes de diciembre, el Alavés ha recibido nueve goles y solo ha podido marcar tres.

Por su parte, el Real Oviedo es penúltimo en LaLiga, empatando tres de los últimos cinco encuentros disputados en el campeonato ibérico, el equipo que hoy dirige Guillermo Almada no gana desde el pasado mes de octubre.

Calendario difícil

El Real Oviedo, después de enfrentarse al Deportivo Alavés, jugará contra el Real Betis, el Osasuna, y el FC Barcelona en lo que resta del mes de enero.

El Deportivo Alavés, por su parte, jugará frente al Villarreal, el Real Betis y contra el Atlético de Madrid durante el primer mes del 2026.