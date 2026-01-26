¿Está enfadado? Así fueron las declaraciones de Raphinha ante cuestionamiento de periodista

El FC Barcelona continúa con ventaja de un punto, en el liderato, sobre el Real Madrid luego de la goleada en el Camp Nou de 3-0 al Real Oviedo en donde Raphinha capitalizó una de las anotaciones tan solo minutos después de que Dani Olmo abriera el marcador.

Tras el partido el atacante Blaugrana atendió a DAZN en donde el periodista, Rafa Escrig, fue directo al grano en su pregunta con una comparativa con respecto a la temporada pasada; sin embargo, el brasileño saltó y contestó volteando los papeles: “¿Crees que ha cambiado algo de la temporada pasada?”.

El reportero se puso en modo de explicación, posteriormente Ecrig lanzó otra pregunta sobre su forma física y el brasileño resaltó que se encuentra en su mejor forma asegurando que es un jugador que busca evolucionar constantemente.

"No, yo siempre te voy a decir que voy a buscar mi mejor momento. Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento de forma y soy una persona que busca evolucionar siempre. Entonces nunca te voy a decir que es mi mejor momento."

¿Qué dijo sobre la victoria ante el Real Oviedo?

Raphinha resaltó sus sensaciones con el resultado ante el Real Oviedo en la que anotó un valioso gol: “Sabíamos que sería un partido difícil, un equipo que intenta jugar y también intenta presionarte. Igualmente jugando fuera de casa.

“Creo que no hemos estado en nuestro mejor momento en la primera parte, pero en la segunda parte creo que nos hemos encontrado y hemos podido marcar los goles. Y esto es lo más importante”, declaró Raphinha.

El atacante reveló la postura que utilizaron para sentenciar el partido: “Nuestra idea al final es presionar arriba e intentar robar lo máximo balones posibles. Y bueno, he intentado presionar ahí y fue una pena lo que pasó con el central, pero esto es lo que tenía que hacer yo y terminé muy feliz porque pude marcar el gol”.

¿Cómo fue la victoria?

FC Barcelona simplemente confirmó el bagaje en el futbol europeo ante un recien ascendido Oviedo que sigue hundiéndose en el fondo de la tabla. Pese a los polos opuestos sería hasta la segunda parte que los catalanes sellerían con goles de Dani Olmo, Raphinha y un golazo de Yamal.