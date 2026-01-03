Juventus vs Lecce EN VIVO Serie A Jornada 18

La Vecchia Signora atraviesa un gran momento futbolístico y buscará extender su racha positiva para mantenerse en la pelea por el títul

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
3 de Enero de 2026

Juventus será local ante Lecce en el Allianz Stadium en el marco de la fecha 18 de la Serie A, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos. La Vecchia Signora atraviesa un gran momento futbolístico y buscará extender su racha positiva para mantenerse en la pelea por el título del futbol italiano.

El conjunto dirigido por Luciano Spalletti llega al compromiso tras encadenar tres victorias consecutivas, resultados que renovaron la ilusión de sus hinchas. Bologna (0-1), Roma (1-2) y Pisa (0-2) fueron las últimas víctimas de una Juventus que ha recuperado solidez defensiva y contundencia ofensiva en el tramo final del año.

Con 32 puntos en la tabla de posiciones, Juventus se ubica en el quinto lugar, a solo cuatro unidades del líder Inter de Milán. Una victoria ante Lecce no solo le permitiría acercarse a la cima, sino también meterse de lleno en puestos de clasificación a la próxima Champions League, en una lucha cerrada que también involucra a Milan, Napoli y Roma.

Del otro lado estará Lecce, que llega urgido de resultados. El conjunto visitante se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla y sabe que sumar es una obligación para comenzar a escapar de la zona de peligro. Aunque el desafío será mayúsculo, Lecce intentará dar el golpe en Turín y sorprender a uno de los candidatos al título.

