Napoli vs Parma EN VIVO Serie A Jornada 16

Napoli y Parma se enfrentarán en el partido pendiente de la Serie A, postergado en su momento por la disputa de la Supercopa de Italia, que terminó en manos del equipo dirigido por Antonio Conte. Más allá del calendario, el cruce adquiere una relevancia especial para ambos conjuntos, aunque por motivos muy distintos.

Para el conjunto napolitano, el encuentro representa una oportunidad que no puede dejar pasar. Tras el reciente empate ante el líder Internazionale, Napoli quedó a cuatro puntos de la cima y no logró recortar distancias en un momento clave de la temporada. A eso se suma la frustración por los puntos perdidos en la jornada anterior frente a Hellas Verona, en un vibrante empate que dejó sabor amargo. Ganar es casi una obligación si pretende seguir en la pelea por el título.

Del otro lado, Parma llega con la urgencia propia de quien pelea por la permanencia. El equipo se encuentra apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso, por lo que sumar —aunque sea de a uno— sería vital para su objetivo de mantenerse en la máxima categoría. La victoria 2-1 como visitante ante Lecce le dio aire, aunque la derrota posterior frente a Inter por 2-0 volvió a exponer sus dificultades ante rivales de mayor jerarquía.

En cuanto a los nombres a seguir, Napoli tiene en Scott McTominay a una de sus principales cartas ofensivas. El mediocampista llega en un gran momento, tras marcar un doblete justamente frente a Inter, demostrando su peso en los partidos grandes. En Parma, la esperanza pasa por el argentino Mateo Pellegrino, quien atraviesa un buen presente y viene de convertir en la victoria ante Lecce, siendo la principal referencia en ataque.

El último antecedente entre ambos no ofrece demasiadas pistas: empataron sin goles el 18 de mayo pasado en Parma, en el cierre de la temporada anterior de la Serie A, que terminaría consagrando campeón a Napoli. Hoy el contexto es muy diferente, pero la necesidad de sumar puntos vuelve a poner al duelo en el centro de la escena.