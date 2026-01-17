Napoli vs Sassuolo EN VIVO Serie A Jornada 21

El cuadro napolitano recibe a Sassuolo con la necesidad de volver al triunfo

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
17 de Enero de 2026

Napoli será local ante Sassuolo este sábado 17 de enero en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 21 de la Serie A 2025/26. El encuentro aparece como una buena oportunidad para el conjunto napolitano de reencontrarse con la victoria y seguir firme en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El equipo dirigido por Antonio Conte llega tras un empate 2-2 frente a Inter, un resultado valioso desde lo anímico, aunque insuficiente para acortar distancias en la tabla. En sus últimos cuatro compromisos de liga, Napoli sumó dos triunfos y dos empates, con un balance irregular en defensa: marcó cuatro goles y recibió ocho. Con 39 puntos, ocupa el tercer lugar y sabe que no puede dejar pasar puntos en casa.

Sassuolo, por su parte, arriba a Nápoles con la intención de dejar atrás su última caída. El equipo visitante viene de perder 2-0 ante Roma y atraviesa un presente complejo en cuanto a resultados: en sus últimos cuatro partidos empató dos y perdió dos, con apenas dos goles convertidos y ocho recibidos. Con 23 unidades, se ubica en el décimo primer puesto y buscará dar el golpe para acercarse a la zona alta de la tabla.

El historial reciente favorece claramente al conjunto local. Napoli ganó los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en el campeonato y también se impuso en el duelo más reciente, disputado el 23 de agosto pasado, cuando venció 2-0 como visitante en el inicio de la temporada.

