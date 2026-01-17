Napoli vs Sassuolo EN VIVO Serie A Jornada 21

Napoli será local ante Sassuolo este sábado 17 de enero en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 21 de la Serie A 2025/26. El encuentro aparece como una buena oportunidad para el conjunto napolitano de reencontrarse con la victoria y seguir firme en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El equipo dirigido por Antonio Conte llega tras un empate 2-2 frente a Inter, un resultado valioso desde lo anímico, aunque insuficiente para acortar distancias en la tabla. En sus últimos cuatro compromisos de liga, Napoli sumó dos triunfos y dos empates, con un balance irregular en defensa: marcó cuatro goles y recibió ocho. Con 39 puntos, ocupa el tercer lugar y sabe que no puede dejar pasar puntos en casa.

Sassuolo, por su parte, arriba a Nápoles con la intención de dejar atrás su última caída. El equipo visitante viene de perder 2-0 ante Roma y atraviesa un presente complejo en cuanto a resultados: en sus últimos cuatro partidos empató dos y perdió dos, con apenas dos goles convertidos y ocho recibidos. Con 23 unidades, se ubica en el décimo primer puesto y buscará dar el golpe para acercarse a la zona alta de la tabla.

El historial reciente favorece claramente al conjunto local. Napoli ganó los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en el campeonato y también se impuso en el duelo más reciente, disputado el 23 de agosto pasado, cuando venció 2-0 como visitante en el inicio de la temporada.