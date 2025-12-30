Obituario del deporte en 2025: las figuras que fallecieron este año

El 2025 fue un año de despedidas para el mundo del deporte. Desde atletas en activo hasta leyendas retiradas, distintas disciplinas quedaron marcadas por la pérdida de figuras que dejaron huella tanto en la cancha como fuera de ella. El paso de estas personalidades fue reconocido por aficionados, instituciones y colegas, quienes recordaron sus trayectorias y el impacto que tuvieron en sus respectivos deportes.

A continuación, un recuento de algunos de los deportistas más emblemáticos que fallecieron durante este 2025.

Recordamos a los fallecidos | MEXSPORT

El futbol y sus pérdidas más dolorosas

Dentro del futbol internacional, una de las muertes que más conmocionó fue la de Diogo Jota, delantero del Liverpool y de la Selección de Portugal. Con apenas 28 años, el atacante falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano André Silva, lo que generó muestras de duelo en el futbol europeo. Clubes, compañeros y aficionados recordaron su carrera en la Premier League y su paso por competiciones internacionales.

Falleció en un accidente automovilístico | MEXSPORT

En Argentina, Boca Juniors enfrentó un año especialmente complicado tras la muerte de dos figuras históricas. Hugo Gatti, mítico portero del club y referente del futbol sudamericano, falleció dejando un legado que trascendió generaciones. A él se sumó la partida de Miguel Ángel Russo, entrenador histórico y quien además dirigía al equipo, provocando un profundo impacto en la institución xeneize.

El futbol mexicano también estuvo de luto. Raúl “El Willy” Gómez Ramírez, emblemático mediocampista de Chivas de Guadalajara, fue recordado por una carrera en la que “ganó todo” con el club rojiblanco. A su vez, Cristóbal Ortega, leyenda del Club América, y el histórico entrenador Manuel “Manolo” Lapuente fallecieron en 2025, dejando una huella profunda en la historia del balompié nacional.

Dejó un histórico legado | MEXSPORT

Referentes otras disciplinas

En otros deportes, las pérdidas también fueron significativas. Marshawn Kneeland, joven jugador de los Dallas Cowboys, falleció en pleno inicio de su carrera profesional. El boxeo despidió a George Foreman, excampeón mundial de los pesos pesados y una de las figuras más reconocidas del siglo XX. La lucha libre perdió a Hulk Hogan, superestrella global del wrestling, mientras que el tenis mexicano recordó a Yolanda Ramírez, la primera mexicana en ganar un título de Roland Garros en dobles.

El 2025 quedará marcado como un año de memoria y reconocimiento para el deporte, que despidió a figuras cuya trayectoria permanece en la historia.